Süderholz: Mit Geld aus Windenergie werden Wünsche wahr

Poggendorf

Sie sprießen wie Spargel aus der Erde. Ein wahrlich schöner Anblick sind die Windräder aber nicht. Nicht der einzige Grund, warum viele Menschen gegen diese Art der Energiegewinnung sind. Auch in der Gemeinde Süderholz leben viele Einwohner mit Windmühlen „vor der Tür“. Einen Nutzen haben sie augenscheinlich davon nicht. Das soll sich künftig ändern, wie der Vorsitzende der Süderholzer Volksvertretung Wotan Drescher ( CDU) informiert.

Projekte sind gefragt

„Vereinen und Verbänden, aber auch Privatpersonen soll die Möglichkeit geboten werden, investive Projekte umzusetzen, die den Bürgern der Gemeinde zugutekommen“, erklärt der Christdemokrat. 5000 Euro – das Geld soll möglichst auf mehrere Projekte verteilt werden – habe die Gemeinde für dieses Jahr eingeplant. „Für das kommende Jahr sind dann 14 000 Euro in diesem Topf vorgesehen“, berichtet er.

Ab sofort können investive Vorhaben bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. „Das können Tische und Stühle für eine Begegnungsstätte sein. Oder wenn ein Bürger meint, es fehlt an einer Bank in seinem Wohnort, kann auch dieser einen entsprechenden Vorschlag gern einreichen“, nennt Drescher Beispiele. Wichtig sei nur, dass das Vorhaben der Allgemeinheit dient.

Antragsstellung leicht gemacht

„Wir wollen einfach, dass Geld, das die Gemeinde von den Betreibern der Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet bekommt, bei den Bürgern direkt ankommt. Schließlich müssen sie mit den Windrädern leben“, bekräftigt er noch einmal. Georg Günther und Martin Meisel hätten im Rahmen der Haushaltsdiskussion Ideen eingebracht und sich für deren Umsetzung starkgemacht, berichtet der Vorsitzende der Gemeindevertretung, der dieses innovative Modell der Bürgerbeteiligung sehr befürwortet.

Seitenlange Anträge müssen die Antragsteller übrigens nicht ausfüllen. „Es reicht ein formloses Schreiben per E-Mail oder Brief an die Gemeindeverwaltung in Poggendorf, in dem das investive Vorhaben genannt und dessen Nutzen für die Süderholzer Einwohner kurz begründet wird“, erläutert Drescher. Bis Mitte des Jahres werden diese Anträge gesammelt und über die Mittelvergabe dann in der Gemeindevertretung beraten und entschieden. „Schließlich sollen die ersten Projekte noch in diesem Jahr umgesetzt werden“, sagt er und fügt hinzu: „Auch für das kommende Jahr können schon Anträge gestellt werden.“

Lesen Sie auch

Wie Anwohner bei neuen Windparks in MV bald kräftig mitverdienen

Pro und Contra: Was für Windkraft in MV spricht – und was dagegen

Umfrage: Leben Sie gern in Grimmen?

Von Anja Krüger