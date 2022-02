Poggendorf

18 neue Helme, Schutzjacken, Hosen, Handschuhe und ein Gemeinschaftszelt stehen den Junior-Rettern jetzt zur Verfügung und warten auf die erste Übung. 7000 Euro aus dem Strategiefond, übergeben von Landtagsabgeordneten Harry Glawe (CDU), können die jungen Mitglieder der Jugendfeuerwehr gut gebrauchen. „Wir sind sehr dankbar. Passende Schutzausrüstung ist enorm wichtig für unseren Feuerwehrnachwuchs und das Zelt wird für die Zeltlager eine echte Bereicherung für die Truppe“, freut sich Jugendwart Corinna Pollin.

17 treue Mitglieder zählt der Süderholzer Nachwuchs aktuell, der sich auch während der Pandemie nicht verringert hat. Obwohl Aktivitäten und Übungswochenenden stark eingeschränkt werden mussten und das Landeszeltlager der Jugend ausgefallen ist, hat keiner den freiwilligen Dienst quittiert. „Einige waren sogar schon vorher in der Feuerwehr AG in der Kandeliner Grundschule. Im Alter von 10 bis 17 Jahren – das aktuelle Durchschnittsalter ist 13 Jahre – sind auch vier Mädels dabei“, so Pollin weiter.

Trotzdem seien neue Mitglieder jederzeit willkommen. Denn viele können später aufgrund von Ausbildung oder Studium nicht in den aktiven Dienst übertreten. „Das ist sehr schade, weil die freiwillige Feuerwehr sehr wichtig für die Gemeinde und ihre Einwohner ist und jedes Mitglied zählt“, weiß Pollin, die selbst die Einzige aus ihrer Jugendtruppe ist, die immer noch im Dienst ist und sich ehrenamtlich engagiert. Auch Glawe betont: „Die Feuerwehr ist als Ansprechpartner für die ganze Gemeinde wichtig und ist der Kitt des gesellschaftlichen Lebens.“

Aus diesem Grund sei es auch wichtig, dass die Kinder von Eltern und Betreuern unterstützt werden. „Von vier Kindern sind die Eltern im aktiven Dienst. Das ist auch etwas, was die Familien verbindet und der Gemeinschaft zugutekommt“, weiß Pollin, die selbst noch Einsätze zusammen mit ihrem Vater fährt.

Von Christin Assmann