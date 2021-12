Süderholz

Alle einsteigen bitte – der Bus hält jetzt auch im Industriepark Pommerndreieck. Die neueste Bushaltestelle wurde am Montagmorgen mit den Fahrgästen Ulrich Sehl, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vorpommern-Rügen (VVR), und Michael Lang, Pressesprecher des VVR, eingeweiht. Zum ersten Mal hielt der Bus der Linie 320 von Grimmen nach Greifswald um 09.04 Uhr vor dem Kaufhaus Stolz. „Nachdem das Kaufhaus aus Grimmens Innenstadt ans Pommerndreieck gezogen ist, wollten die Grimmener und Süderholzer eine Möglichkeit, um dorthin zu kommen. Jetzt ist der Einkauf mit dem Bus möglich“, erklärt Alexander Benkert, Bürgermeister der Gemeinde Süderholz.

Die Fahrt beginnt um 08.50 Uhr von Montag bis Freitag an der Wendeschleife Südwest in Grimmen. Danach werden Südwest Kegelbahn, Bauamt, Bahnhof, Friedrichstraße und Greifswalder Straße angefahren, bevor es zum Pommerndreieck Süderholz geht. Zurück gehen kann es um 10.40 Uhr, wenn der Bus aus Greifswald kommend wieder vor Ort hält, bevor die Tour in Grimmen endet. „Die Zeiten können bei Bedarf ergänzt werden. Wenn sich Mitarbeiter und Azubis hier am Standort entschließen, mit dem Bus zur Arbeit zu kommen, kann das in den Fahrplan eingebunden werden. Das liegt am Bedarf der Fahrgäste“, sagt Benkert.

Das bestätigt Ulrich Sehl nickend und erklärt: „Wir müssen sehen, wie die Nachfrage anläuft und können gegebenenfalls die Haltestelle auch öfter in die Linie einbauen“. Die Süderholzer können sich vorerst um 10.21 Uhr ab Griebenow Gärtnerei, unter anderem über Abzweig Groß Bisdorf, Kandelin, Poggendorf und Barkow, zum Pommerndreieck fahren lassen.

„Ich freue mich, zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung des Kaufhauses Stolz, den Süderholzern diese Möglichkeit bieten zu können. Das Pommerndreieck musste vom ÖPNV erschlossen werden“, so Benkert weiter. Denn das selbstständige Tochterunternehmen Pommerngala hat den Auftrag ausgeführt, das auch die Außenanlagen der Kaufhäuser Stolz bebaut und gestaltet. „Der Standort ist die bessere Variante. In der Innenstadt konnten wir nicht expandieren und mit der Anbindung an den Bus und den großen Parkplatz hoffen wir dass das Angebot wahrgenommen wird“, sagt Marktleiterin Kerstin Holtfreter.

