Süderholz: Neue Ideen für Möglichkeiten zum Bücheraustausch in der Gemeinde

Poggendorf

Einen neuen Ort der Begegnung schaffen – zu diesem Anlass sollen Bücher in den Süderholzer Ortsteilen Anlaufpunkte bieten. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Soziales sorgte dieser Punkt auf der Tagesordnung für einen regen Ideenaustausch. Die bereits in der Umgebung bekannten Büchertürme oder Telefonzellen, als Austauschmöglichkeit für ausrangierte Bücher, sollen zukünftig auch in der Gemeinde geschaffen werden. Doch nicht einfach nur so, wirft eine Bürgerin ein.

Denn dort sollen nicht nur Bücher abgegeben oder neue, alte Romane, Zeitschriften oder Sachlektüre den Besitzer wechseln, sondern eine zusätzliche Möglichkeit für Treffen und Gespräche geschaffen werden. „Vielleicht in Verbindung mit bereits bekannten Begegnungsstätten, wie dem Schlosscafé in Griebenow, dem Torfstecher oder der Gösselstuv“, schlägt Heike Kasch vor.

In anderen Ortschaften hingegen findet Anke Krey aus Kreutzmannshagen eine Bücherzelle passender. „Im Zuge der anvisierten Arbeiten am Dorfplatz könnte eine solche Büchertelefonzelle ja vorab berücksichtigt werden“, wollte Krey in der Sitzung anmerken. Die Chorleiterin kam vorbereitet zum Ausschuss, denn die Finanzierung könne über die Ehrenamtsstiftung MV frühzeitig angestoßen werden. Nur um den Transport aus Brandenburg müsse sich sich dann noch gekümmert werden.

„In Stahlbrode habe ich gesehen, wie gut das funktioniert. Die Bücher haben einen weiteren Mehrwert und die Leute pflegen das Sortiment auch und gehen sorgsam damit um“, so Krey weiter. Das könne als gutes Beispiel auch für die Süderholzer Ortschaften dienen. Die Vorschläge wurden vom Ausschuss und auch vom Bürgermeister vorerst gesammelt und zusammengetragen. Mögliche Kooperationen werden vorerst erfragt und danach eventuelle Möglichkeiten abgestimmt.

Von Christin Assmann