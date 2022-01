Süderholz: Sorgende Nachbarin rettet 73-Jährigen

Süderholz

Die Polizei in Grimmen wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr von einer besorgten Süderholzerin alarmiert. Die aufmerksame Nachbarin bemerkte vor dem Haus eines 73-Jährigen, dass die am Tag zuvor gelieferte Zeitung und das ausgefahrene Mittagessen unangerührt vor der Eingangstür lagen. Aus Sorge um ihren Nachbarn rief die 56-Jährige die Polizei.

Laut Polizei mussten die Beamten vor Ort die Haustür des Betroffenen öffnen lassen. Im Haus fanden die Polizisten den Bewohner, der zuvor gestürzt war und aus eigener Kraft nicht aufstehen konnte. Leicht verletzt und unterkühlt musste der 73-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden.

