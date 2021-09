Süderholz: Weniger Raser durch Verkehrsdisplay

Kandelin

Es geht ruhiger zu an der alten Dorfstraße in Kandelin – den Messungen des Verkehrsdisplays nach zu urteilen. Zwei Monate nach der Aufstellung wurden die ersten Ergebnisse von der Gemeinde Süderholz bekannt gegeben. Von knapp 7000 Fahrern hat sich der Großteil an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gehalten. Bürgermeister Alexander Benkert ist zufrieden und sagt: „Das Tempo hat sich auf der Strecke gemäßigt. Es ist gut, dass das Display seine Funktion erfüllt“.

Dreißig Prozent der Fahrer, die es eiliger hatten, sind bis zu 9 km/h schneller gefahren und 500 Überschreitungen wurden mit mehr als 60 km/h gemessen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 108 km/h. Darüber kann der Bürgermeister nur schmunzeln. Denn in diesem Bereich gebe es weniger Auswärtsverkehr. Nachbarn und Mitglieder der Gemeinde nutzen den Weg am häufigsten.

„Normalerweise sollten die Schilder ihre Funktionen erfüllen und nicht durch zusätzliche Hilfsmittel kontrolliert werden. Dazu gibt es ja den Tacho. Und das Geld könnte auch in neue Spielgeräte fließen, aber wichtig, ist dass es seinen Zweck erfüllt“, sagt Benkert.

Mehr Raser in Kandelin trotz niedrigerem Verkehrsaufkommen

„Am meisten hat mich erstaunt, das in Kandelin mehr Verstöße über 60 km/h gemessen wurden als in Griebenow, wo das Verkehrsaufkommen deutlich höher ist“, so Benkert weiter. Dort beträgt die aktuelle Maximalgeschwindigkeit 84 km/h. 41 000 Fahrer wurden insgesamt in drei Monaten statistisch erfasst. Davon sind laut der Statistik 1700 Fahrer schneller als erlaubt gefahren.

Bis Ende des Jahres bleibt das Kandeliner Verkehrsdisplay an Ort und Stelle. Danach könnte es nach Kreutzmannshagen versetzte werden. Oder die Anschaffung eines weiteren mobilen Verkehrsdisplay wird beschlossen. „Um die Leute wachzurütteln und zu ermahnen, ist die Installation eines Displays sinnvoll, vor allem auf Straßen mit viel auswärtigem Verkehr“, erklärt der Bürgermeister.

Von Christin Assmann