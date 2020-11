Griebenow

Die Gemeinden Wendisch Baggendorf und Süderholz ( Landkreis Vorpommern-Rügen) kämpfen gegen die Dunkelheit. Sie gehen mit neuen Konzepten für Straßenbeleuchtung in das kommende Jahr und wollen so in bislang spärlich erhellte Straßen zusätzliche Lichter installieren beziehungsweise vorhandene Systeme auf clevere Benutzung umrüsten.

Der Bauausschuss von Süderholz stimmte am vergangenen Mittwoch dafür, ein Planungsbüro zu beauftragen, nach intelligenten Lösungen für Straßenbeleuchtung in Griebenow zu suchen. Gemeindevertreter Tobias Lembke ( CDU) könnte sich beispielsweise Bewegungsmelder an den Laternen vorstellen. „Die Lampen sollen nicht die ganze Zeit brennen, sondern nur dann reagieren, wenn Menschen dort langgehen. Das ist gut für die Umwelt, weil die Lichter dann hochgerechnet vielleicht nur eine und nicht zehn Stunden am Stück leuchten.“ Zudem wären nachtaktive Tiere und Pflanzen, die absolute Dunkelheit benötigen, bei geringerer Lichtverschmutzung besser geschützt.

Laut Lembke haben einige Gemeinden in Baden-Württemberg so ein Bewegungsmeldersystem bereits installiert. Auch Osnabrück hat es. Dort schalten sich die Lampen bei keinem Verkehr auf zehn Prozent der Leuchtkraft herunter und auf volle Leuchtstärke, wenn sich Fußgänger oder Radfahrer nähern.

Anwohner hofft auf mehr Sicherheit

In Griebenow soll die Planung zunächst für den Bisdorfer Weg und Dreizehnhausen gelten. Beide Straßen sind aktuell vereinzelt mit rund 30 Jahre alten Laternen bestückt. Für die Anwohner alles andere als optimal. „Ich habe zwei Töchter im Schulalter, die morgens im Dunklen zum Bus müssen.

Und auch abends würden sie sich nicht alleine mit dem Hund raustrauen“, gibt André Schütt zu Bedenken. Die Sicherheit ist das stärkste Argument für mehr Beleuchtung am Straßenrand. Zusätzliches, intelligente Licht würde Schütt begrüßen: „Das wäre fantastisch! Und es muss auch nicht die ganze Nacht brennen.“ Der Bewohner des Bisdorfer Weges behilft sich aktuell mit einer Taschenlampe bei der morgendlichen und abendlichen Gassi-Runde.

Wohl kein Stromersparnis mit neuer Technik

Intelligente Beleuchtungssysteme, das gesteht auch Tobias Lembke ein, führen nicht automatisch zu Stromeinsparungen. Zwar würde moderne Leuchten an den Wegen installiert, dafür aber deutlich mehr als jetzt. „Die Planer sollen uns neue Techniken aufzeigen. Dann müssen wir Kosten und Nutzen abwägen“, dämpft Lembke die Erwartungen. Süderholzer Hauptstraßen sollen weiterhin mit dauerhafter Beleuchtung angestrahlt werden.

Generell ist die Gemeinde in Sachen Straßenlicht umtriebig, muss aber stets auf Förderung hoffen. „Wir arbeiten seit Jahren unsere Prioritätenliste ab, haben fast überall neue Lampen“, verdeutlicht Lembke. Klein Bisdorf ist hingegen noch komplett dunkel. Das Projekt stand für 2020 auf dem Plan, musste aber aufgrund von Kostenexplosion vertagt werden. Dafür soll im kommenden Jahr die Straße Am Dorfanger (bei Kandelin) erleuchtet werden.

Neue Technik statt Neubau

In der Nachbargemeinde Wendisch Baggendorf ging es in der letzten Gemeindevertretersitzung ebenfalls um die Straßenbeleuchtung. Statt teurem Neubau sollen zunächst die vorhandenen Lampen auf den neuesten Stand gebracht werden. Durch die alten Zeitschaltuhren gehen die Lampen weder gleichzeitig an noch aus. Das führt zu dunklen Ecken in der Gemeinde und sorgte für unnötigen Stromverbrauch, wenn die Sonne bereits aufgegangen ist.

Der Vorschlag, die Schaltungen auf moderne Systeme umzurüsten, traf gleich aus mehreren Gründen schnell auf Zustimmung. „Die Systeme richten sich automatisch nach dem Tageslicht, dadurch gehen sie nicht nur zur selben Zeit an, sondern können sogar vielleicht noch Strom sparen“, erklärt Bürgermeister Patrick Düvel den ersten Punkt. Mit geschätzten 1200 Euro für alle Schaltkästen wäre die Lösung zusätzlich noch kostengünstig und einfach umzusetzen.

App ersetzt Elektriker

Mit der Umstellung auf digitale Schaltsysteme ist die Gemeinde auch nicht mehr abhängig von einem Elektriker, um die Straßenlaternen bei Bedarf bis in die späten Abendstunden leuchten zu lassen. Über eine App können die Lampen angesteuert und mit einfachem Fingerdruck umgestellt werden. Das soll sicherstellen, dass nach Dorffesten oder anderen Veranstaltungen keiner im Dunklen den Heimweg antreten muss.

War die Beleuchtung für ein Fest doch einmal umgestellt, blieb sie oft lange und verbrauchte in den Nachtstunden unnötig Energie. Die Probleme könnte Bürgermeister Patrick Düvel nach der Umrüstung mit einer Fingerbewegung lösen.

