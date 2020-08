Rakow

Nun schaltet sich die Gemeinde Süderholz in die Debatte um die Auflösung der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern (WFG) ein. Auf der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag in Rakow sprachen sich Bürgermeister Alexander Benkert ( CDU) und Bürgervorsteher Wotan Drescher ( CDU) deutlich für den Erhalt der Gesellschaft aus. War was geschehen?

Die WFG wird bislang getragen von den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, den Hansestädten Greifswald und Stralsund sowie der Sparkasse Vorpommern. Vertreter der Anteilseigner hatten vor drei Wochen überraschend angekündigt, die Wirtschaftsfördergesellschaft auflösen zu wollen.

Süderholz sieht Auflösung der WFG mit Sorge

Die Oberbürgermeister der Städte Stralsund und Greifswald, Alexander Badrow ( CDU) und Stefan Fassbinder (Grüne), sowie die Landräte Michael Sack ( CDU/ Vorpommern-Greifswald) und Stefan Kerth ( SPD/Vorpommern-Rügen) sowie Sparkassen-Vorstandschef Ulrich Wolff teilten mit: Die Aufgaben der WFG sollen künftig in den Landratsämtern und Rathäusern beziehungsweise von „Invest in MV“, der Wirtschaftsfördergesellschaft der Landesregierung, übernommen werden. Für die regionale Vermarktung Vorpommerns soll ein neuer Verein zuständig sein.

In Süderholz sieht man diese Entwicklung mit großer Sorge, erklärt Wotan Drescher: „Unsere Gemeinde hat mit dem Pommerndreieck einen Gewerbestandort von erheblicher Größe – im Verhältnis zur Größe der Gemeinde und der Einwohnerzahl. Deshalb brauchen wir einen starken Partner zur Vermarktung dieser Fläche. Das ist für uns die WFG.“ Dort gebe es Leute, die wüssten wie Unternehmer ticken, so Drescher. „Investoren brauchen dringend Ansprechpartner vor Ort, die die Rückendeckung der Verwaltung haben, um Probleme schnell zu lösen, wenn sie auftreten.“ Schließlich sei wirtschaftliches Handeln die Grundvoraussetzung, damit das System funktioniere. Ohne Unternehmen, die Arbeitsplätze sichern, bräuchte es am Ende auch keine Verwaltung.

Drescher : „Investoren sind Kreisgrenzen egal“

Drescher ist überzeugt: „Investoren, die von außen kommen, wollen nicht viele kleine Ansprechpartner haben. Denen sind Kreisgrenzen egal. Unternehmer wollen den für sie besten Standort finden und Partner an ihrer Seite haben, die groß denken und nicht in so kleinen Strukturen, wie sie nun geschaffen werden sollen.“ Drescher geht noch weiter und sagt: „Es ist für die Region letztlich egal, ob sich Firmen in Greifswald, Stralsund oder Grimmen ansiedeln.“ Am Ende würden die Arbeitnehmer der Region dorthin pendeln, wo sie einen Job finden. Und umgekehrt würden sich Fachkräfte dort niederlassen, wo sie innerhalb einer Region gern wohnen wollen.

Diese Ansicht bekräftigt Bürgermeister Benkert. Er sagt: „Wir können das alles nicht ganz nachvollziehen.“ Er habe das Gefühl, einzelne Akteure wollten sich profilieren und warnt: „Die Kleinstaaterei und der Wettbewerb in der Region Vorpommern wird Investoren verärgern. Künftig werden die Kreisgrenzen auf der Landkarte, auch die Grenzen für Wirtschaftsförderung.“ Und weiter: „Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, die gesamte Region Vorpommern gemeinsam zu vermarkten.“

Benkert : „Würden in anderen Strukturen untergehen“

Insbesondere die Idee, einen neuen Verein zur Vermarktung zu gründen, ist für Benkert mit vielen Fragezeichen versehen: „Wie soll das funktionieren? Wenn dort dann auch wieder Personal angesiedelt wird, dann kann man doch auch gleich alles so lassen, wie es ist. Was ein Verein besser kann als die WFG, erschließt sich mir nicht.“

Benkert möchte deshalb nach Wegen suchen, die Zerschlagung der WFG doch noch zu verhindern. Seine Befürchtung: „Eine Gemeinde mit einem Großgewerbestandort wie Süderholz würde in anderen Strukturen untergehen.“ Diesen Standpunkt wolle er dem Kreis noch einmal darlegen und von den guten Erfahrungen mit der WFG bei den Ansiedlungen von Unternehmens wie Akku Sys, Biosanica und anderen berichten. Von der Gemeindevertretung haben Benkert und Drescher die Rückendeckung bekommen, sich für den Erhalt der WFG einzusetzen. Und Süderholz steht mit der Kritik nicht allein da. Auch die IHK und Politiker verschiedener Parteien haben das handstreichartige Vorgehen der Gesellschafter bereits verurteilt.

Von Juliane Schultz