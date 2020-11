Süderholzer Schüler verkaufen Apfelsaft und pflanzen Baum

Süderholz

„Wir in MV“ – bei dieser tollen Aktion des Landeskriminalamtes, welches jährlich Schulwettbewerbe ausruft, hatten sich die 4. Klassen der Grundschule Süderholz um eine Baumspende mit Pflanzaktion für den neuen Schulgarten beworben. Die Freude war groß als die Kinder erfuhren, dass sie einen Birnenbaum gespendet bekamen. Dieser wurde nach der Übergabe dann mit Stolz und Eifer eingepflanzt. Irgendwann soll er einmal so viele Birnen tragen wie die Apfelbäume im Schulgarten. Von diesen konnten die Mädchen und Jungen der 4a und 4b der Grundschule Süderholz über 1000 Kilogramm ernten, die in der Mosterei Elmenhorst entsaftet wurden.

Förderverein bietet Apfelsaft an

Der Schulförderverein will den Saft nun in Flaschen zum Verkauf anbieten. So hat die Schule die Möglichkeit vom Erlös Gartengeräte und anderes Zubehör für den Schulgarten zu kaufen. Da das Schulweihnachtsfest am 27. November wegen der Corona-Maßnahmen leider nicht wie geplant stattfinden kann, findet an diesem Tag von 12 bis 14 Uhr im Schulgarten der Grundschule Süderholz ein Apfelsaftverkauf statt. Allen Helfern im Schulgarten soll zugleich herzlich gedankt werden.

