Süderholzer und ihre Gäste feiern gute Ernte in Rakow

Rakow

Eine unerwartet gute Ernte, das kann auch gefeiert werden. Mit einem bunten Festumzug, jeder Menge Spiel und Spaß sowie einem kleinen Programm wurde dies am Sonnabend beim Erntefest in Rakow auch gebührend getan. Dank der Mitglieder des Rakower Vereins „Dau wat“, die dieses bunte Treiben seit Jahren organisieren.

Ursprünglich wollten sie dieses Fest in diesem Jahr ausfallen lassen. Wegen der umfangreichen Straßenbauarbeiten in dem Ort. Schließlich entschieden sie sich anders. Irgendwie werde es schon gehen, meinten sie. Und es ging. Wie die Jahre zuvor auch, wurde das Erntefest in Rakow – das in diesem Jahr zum immerhin 25. Mal gefeiert wurde – ein voller Erfolg.

Bauer findet mehr als eine Frau

Max Kornblum (20) auf suchte als Bauer eine Frau. Quelle: Anja Krüger

Bereits vor dem Start des Festumzuges haben sich zahlreiche Rakower und Gäste an der Straße positioniert. Sie warten vor geschmückten Gartenzäunen auf den Umzug. Währenddessen schaut Kornelia Hauth, Vorsitzende des Vereins, auf dem Festplatz an der Begegnungsstätte „Zum Torfstecher“ noch einmal nach dem Rechten. Bereits am Vormittag „Ich bin schon ganz gespannt, wie viele Wagen am Festumzug teilnehmen“, sagt sie und macht sich schließlich auf den Weg zur Friedenseiche bei der Kirche.

Angeführt von der Ape des Löschzuges Süderholz ziehen schließlich 22 Wagen an den Schaulustigen vorbei. Kutschen, Traktoren mit landwirtschaftlichen Geräten, aber auch Kremserwagen, der PS-Stall Rakow, der Süderholzer Tanzkreis, die Landfrauen bis hin zu Löschfahrzeugen des Löschzuges Süderholz fahren an ihnen vorbei. Begleitet werden sie musikalisch von der Schalmeienkapelle aus Prohn.

Für Aufsehen und Schmunzeln sorgt ein Traktor des Landwirtschaftsbetriebes Lübs. Auf einer Bank – montiert auf eine Schaufel – sitzt der 20-jährige Max Kornblum. Der rechte Platz neben ihm ist leer. „ Bauer sucht Frau“ steht auf einem Schild. Der Aufruf wirkt, auf dem Rückweg des Umzuges hat der 20-Jährige sogar zwei junge Frauen neben sich zu sitzen.

Extra zum Fest aus Hamburg angereist und für toll befunden

Gipsfiguren bemalen, sogenanntes Brushen, fand nicht nur bei den jungen Gästen Anklang. Daniela Rensmeyer aus Hamburg gestaltete sich ihr Andenken an ihr erstes Rakower Erntefest. Quelle: Anja Krüger

Es ist eben der Spaß, der beim Erntefest in Rakow im Vordergrund steht. Dass aber die Ernte auch zurecht gefeiert wird, bestätigt der Rakower Landwirt Jörn-Claas Lübs: „Wir hätten nicht gedacht, dass wir nach des geringen Niederschlags während der Vegetation eine so gute Ernte einfahren.“

Und so geht es schließlich ausgelassen zu auf der Festwiese der Begegnungsstätte, wo noch einmal die Schalmeienkapelle aufspielt und die Lütten der Kita „Mäusenestchen“ aus Düvier für die zahlreichen Gäste singen und tanzen, Kinder sich auf der Hüpfburg austoben. Oder die Gäste bei dem Keffenbrinker Wolfgang Teubert Gipsfiguren bunt bemalen. Wie Daniela Rensmeyer aus Hamburg, die sich mit ihrem Mann eigens für dieses Erntefest auf den Weg nach Rakow gemacht hat. „Mein Mann stammt von hier. Ich selbst bin das erste Mal bei diesem Fest. Es ist schön hier“, sagt sie und arbeitet mit Pinsel und Farbe weiter an ihrem Souvenir von dem 25. Erntefest der Gemeinde Süderholz.

Von Anja Krüger