Süderholzer wählen im Januar ihren Bürgermeister

Poggendorf

Akten stapeln sich auf dem Schreibtisch von Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert ( CDU). Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter ihm und seinen Verwaltungsmitarbeitern. Nicht minder umfangreich ist die To-do-Liste für das kommende Jahr. Doch zunächst steht die Bürgermeisterwahl in der amtsfreien Großgemeinde an. Am 19. Januar 2020 werden die Süderholzer an die Wahlurne gebeten. Einziger Kandidat ist der Amtierende.

Seit knapp 14 Jahren im Amt und noch immer Visionen

Der 45-jährige Christdemokrat, der mit seiner Familie im Süderholzer Ortsteil Neuendorf lebt, strebt seine dritte Amtsperiode an, blickt somit auf knapp 14 Jahre auf dem Bürgermeisterposten zurück. Intensive Jahre mit vielen Veränderungen im Gemeindegebiet seien es gewesen.

Und wenn es nach Alexander Benkert geht, sind weitere vonnöten. „Was mir sehr am Herzen liegt, ist eine Tagespflege für unsere älteren Bürger. Die fehlt in unserer Gemeinde“, sagt er. Sein Wunsch: „Die Älteren sollen so lange wie möglich in der Gemeinde wohnen bleiben können.“ Der Bedarf, auch der Wunsch der Bürger diesbezüglich, sei da, weiß er.

Vorstellen könne er sich für die Umsetzung verschiedene Varianten. Beispielsweise, dass die Gemeinde eine Immobilie stellt, in der sich ein Pflegedienst mit einer Tagespflege einmietet. Gespräche in Sachen „Tagespflege“ habe es bereits gegeben, berichtet er.

Das Thema „Mobilität“ hat sich der amtierende Bürgermeister ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. „Das Radwegenetz muss weiter ausgebaut werden. Gemeinsam mit den Nachbargemeinden wollen wir weiter dafür kämpfen, Lücken im Netz zu schließen“, sagt Benkert und nennt als Beispiel die Lücke zwischen Barkow und Loitz an der Bundesstraße 194. Ein positives Signal gebe es für das kommende Jahr vom Landkreis für einen Radweg zwischen Bartmannshagen und Willerswalde entlang der Landesstraße 30, berichtet Benkert. „Im kommenden Jahr sollen dafür die Planungs- und Vermessungsarbeiten erfolgen“, fügt er hinzu. Aber nicht nur Radwege hält er für wichtig. Auch in Radfahrschutzstreifen sehe er eine Möglichkeit, Radfahrern mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu bieten.

Wohnbebauung in den Ortsteilen forcieren, mit dem Breitbandausbau in öffentlichen Gebäuden freies WLAN schaffen und nicht zuletzt den historischen Teil des Ortes Griebenow weiterentwickeln, nennt das Gemeindeoberhaupt als weitere Ziele.

Schloss- und Kitasanierung, Straßen- und Radwegbau: die größten Projekte 2019

Apropos Schloss: Seit einigen Jahren bereitet die Sanierung des Schlosses einiges an Kopfzerbrechen. Im Frühjahr ist schließlich mit den umfangreichen Arbeiten begonnen worden. Kosten: immerhin rund 3,8 Millionen Euro. Da lag zumindest die Investitionssumme im Frühjahr. Inzwischen weiß man, dass die Sanierung weitaus kostenintensiver und auch länger dauern wird. Wie viel teurer, könne er noch nicht sagen, informiert Benkert. „Ich gehe davon aus, im Januar eine konkrete Zahl nennen zu können“, fügt er hinzu. Bei allem Übel: Er sei froh, dass die Gemeinde das Projekt angegangen ist. Und zusätzlich erfreulich: Das Wirtschaftsministerium des Landes, das bereits Fördermittel in Höhe von 3,45 Millionen Euro zugesichert hat, habe signalisiert, mit weiteren Fördergeldern die Sanierung des Schlosses zu unterstützen, berichtet er.

Ganz offiziell ist Mitte Dezember von Gemeindevertretervorsteher Wotan Drescher, Straßenmeister Frank Denker, Süderholz' Bürgermeister Alexander Benkert, TVS-Geschäftsführer Frank Müller und Planer Klaus-Peter Muderack (v. l.) im Beisein von Anwohnern die Ortsdurchfahrt Rakow freigegeben worden. Quelle: Anja Krüger

Um so zufriedener sei man in der Gemeinde, dass in diesem Jahr hinter zwei große Projekte ein Haken gesetzt werden konnte, die Alexander Benkert schon seit seinem Amtsantritt begleiten – die Sanierung der Ortsdurchfahrt Rakow samt Gehwegbau mit Beleuchtung und der Bau des Radweges an der Landesstraße 26, die in die Bundesstraße 109 übergeht. Auch wenn der Radweg erst im kommenden Jahr fertig wird. „Das waren die beiden wichtigsten Sachen im zurückliegenden Jahr“, meint das Gemeindeoberhaupt und fügt hinzu: „In Bezug auf die Rakower Ortsdurchfahrt sind wir dem Straßenbauamt dankbar, dass es die Realisierung dieser Maßnahme erst möglich machte“, sagt Benkert.

Nicht weniger wichtig aus seiner Sicht: Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Bretwisch. Wie auch die Ortsdurchfahrt Rakow wurde diese erst kürzlich abgenommen. 43 neue LED-Lampen erhellen jetzt den Ortsteil der Gemeinde Süderholz. Immerhin rund 130 000 Euro hat dies gekostet. Finanzielle Unterstützung habe die Kommune über das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) im Rahmen der Flurneuordnung bekommen.

Auch die Sanierung der Kita in Griebenow ist lange überfällig gewesen und endlich angegangen worden. „Leider haben wir es zeitlich nicht ganz geschafft, die Arbeiten bis zum Jahresende abzuschließen“, bedauert Benkert. Neues Ziel sei nun der Januar 2020. Einige Arbeiten im Inneren seien noch vonnöten und Pflasterarbeiten im Außenbereich. „Und der Trägerverein lässt noch eine neue Küche installieren“, berichtet Benkert.

Große Vorhaben für die Zukunft geplant

1,9 Millionen Euro: Das ist die Summe, die die Gemeinde Süderholz im kommenden Jahr investieren will. „Das ist ein ordentlicher Stiefel“, sagt Benkert. Noch sei der Haushalt allerdings nicht beschlossen, aber schon in den Ausschüssen diskutiert worden.

Die größten Stiefel trägt dabei, so die Pläne aufgehen, der Brandschutz. Während in Kandelin das alte Gerätehaus einem Funktionsgebäude für Feuerwehr und Sportverein weichen soll, ist geplant, das Neuendorfer Gerätehaus zu erweitern. „Für beide Vorhaben fehlen uns aber noch Fördergelder. Aber wir bleiben dran“, gibt sich Benkert optimistisch.

Fest steht dagegen beispielsweise, dass der Ortsteil Kreutzmannshagen mit einer Dorfverschönerung dran ist. Ein Spielplatz wird gebaut – für immerhin rund 71 500 Euro – sowie die Straße „Zur Schule“ ist zu sanieren.

Im September feierte die Schule in Kandelin ihren 50. Geburtstag. Quelle: Raik Mielke

Und auch in die Grundschule will die Gemeinde investieren – im kommenden Jahr planerisch. „Für das Jahr 2020 ist unter anderem die energetische Sanierung geplant“, informiert Benkert. Bereits ein Jahr zuvor solle in die Digitalisierung der Bildungseinrichtung investiert werden. „Uns ist es gelungen, Teil eines Förderprogramms des Bundes zu sein“, berichtet er.

Gemeinde besteht seit 20 Jahren 28 Ortschaften gehören zur Großgemeinde Süderholz. Rund 4000 Menschen leben in der amtsfreien Kommune. Gebildet wurde die Gemeinde 1999 durch die Fusion der ehemaligen Gemeinden Bartmannshagen, Griebenow, Kandelin, Klevenow, Neuendorf, Poggendorf und Rakow. Namensgeber der Gemeinde ist ein Waldstück südlich von Poggendorf mit der Bezeichnung Süderholz. 149 Quadratkilometer umfasst die Fläche der Großgemeinde Süderholz. Am 19. Januar steht in der Gemeinde die Bürgermeisterwahl an. Gewählt werden kann in sieben Wahllokalen und per Briefwahl.

Mit Klarschiff-Zettel und Sprechstunden vor Ort mehr Bürgernähe schaffen

Es sind nur einige der Vorhaben, die die Verwaltung und Gemeindevertretung in den kommenden Monaten beschäftigen werden. Nicht außer Acht lassen aber möchte das Gemeindeoberhaupt die Anregungen der Einwohner. „Mehr Bürgernähe ist mir wichtig“, sagt er. Deshalb habe er bereits im aktuellen Jahr begonnen, Sprechstunden an verschiedenen Orten abzuhalten. „Das möchte ich gern in Zukunft fortsetzen“, sagt er.

Auch mithilfe der sogenannten Klarschiff-Zettel, die seit einigen Monaten im Süderholzer Blatt veröffentlicht werden, sollen die Bürger weiterhin auf Missstände in der Großgemeinde hinweisen können. „Es ist uns wichtig, Hinweise zu bekommen. Wir sehen leider nicht alles“, sagt der Bürgermeister auch im Namen seiner Mitarbeiter. Perspektivisch solle es möglich sein, diesen auch per Handy auszufüllen und an die Verwaltung schicken zu können, teilt er mit.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger