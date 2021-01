Sundhagen 2021: Neue Schule, Wege, Haltestellen und ein neuer Einkaufsmarkt?

Miltzow

Sundhagen wächst. Nicht flächenmäßig, aber: „Wir werden immer mehr Einwohner“, sagt Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU). Es sei im vergangenen Jahr nur ein leichter Anstieg gewesen, aber immerhin. Rund 5200 Menschen wohnen jetzt in den ehemals sieben Gemeinden der Großgemeinde Sundhagen.

Das sei auch so, schätzt Krüger ein, weil die Wohnungsverwaltung Miltzow es schafft, die Dörfer positiv zu verändern und dem Leerstand der Wohnungen entgegenzuwirken.

Wohnungsbau geht voran

Die Gemeinde Sundhagen feiert Zehnjähriges. Quelle: Almut Jaekel

Und auch beim Bau von Wohnraum gehe es voran: Keine Riesensprünge werden gemacht, aber immerhin für 14 Eigenheime, Doppel- und Mehrfachhäuser wurden 2020 Baugenehmigungen erteilt. Diese neuen Häuser entstehen in vielen Dörfern der Kommune. „Aber wir wollen natürlich auch unsere Bebauungsgebiete füllen“, sagt Krüger. Ein Genehmigtes gibt es in Stahlbrode; dort und in Brandshagen zwei Weitere, die noch genehmigt werden sollen. „Für 2021 haben wir die Erschließung des restlichen Teils des Bebauungsgebietes in Reinkenhagen auf dem Plan. Dafür haben wir als Gemeinde einen Partner gefunden“, sagt Krüger. Die Nachfrage nach Bauland sei groß, auch in Reinkenhagen. „Wahrscheinlich auch wegen des dortigen Schulneubaus“, vermutet er.

2020 war also keinesfalls alles schlecht. „Aber es war schon kompliziert und besonders“, schätzt Krüger ein. Deshalb möchte er Danke sagen – denen, die Verständnis zeigten, wenn immer wieder alles ausfiel, den Vereinen, die sich anstrengten, so viel wie möglich aufrecht und die Menschen bei der Stange zu halten, den Kirchen, die ebenso wie Kitas und Schulen mit Ideenreichtum versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Und auch der Wirtschaft will er danken, dafür dass sie durchhält. „Zum Glück sind wir nicht so abhängig vom Tourismus, deshalb haben wir die Auswirkungen des totalen Einbruchs nicht so gespürt wie anderswo im Landkreis“, sagt Krüger.

Schulneu- und Straßenbau

Enorme Investitionen konnten in der Gemeinde 2020 vorgenommen werden, blickt der Bürgermeister zurück. Allen voran der Schulneubau als größtes Vorhaben. Krüger: „In 22 Ausschreibungsverfahren wurden allein im zurückliegenden Jahr Auftragsvolumen von 3 562 500 Euro vergeben.“

Noch im alten Jahr konnten die Arbeiten an der Straßensanierung in Horst bis auf den Gehweg und das Geländer abgeschlossen werden. Quelle: Almut Jaekel

Viel passiert sei im Straßenbau. 505 000 Euro wurden allein in Horst in die teils denkmalgeschützte Straße nach Gerdeswalde investiert – ohne Straßenausbaubeiträge für Anwohner, die es ja nicht mehr gibt. „Zum Jahresende haben wir den Hauptteil der dortigen Arbeiten abgeschlossen. Nur noch am Gehweg und Geländer wird gearbeitet“, berichtet Krüger.

150 Kilometer Gemeindestraßen gibt es in Sundhagen. 59 600 Euro an Fremdleistungen wurden für die Unterhaltung dieser Straßen ausgegeben. 82 800 Euro kosteten Baumpflegearbeiten, davon wurden allein für 13 300 Euro neue Bäume gepflanzt.

Investitionen in die Feuerwehr

Nicht nur das Brandshagener Feuerwehrgerätehaus für fünf Millionen Euro ist neu, seit 2020 gibt es auch ein neues in Gerdeswalde. Kosten: 76 700 Euro. Und die freiwilligen Feuerwehrleute wurden auch ausgerüstet: Im letzten Jahr gab es Fördergelder, um einen Teil von ihnen mit modernen Schutzanzügen ausrüsten, 2021 bekommen die anderen Kameraden die gleiche Ausrüstung mit Geld der Gemeinde.

„Alle fünf Kitas in der Gemeinde Sundhagen sind in Trägerschaft zweier Vereine, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten“, sagt Krüger. Für den Immobilienunterhalt gab die Gemeinde jedoch 107 900 Euro aus. Und auch in den Stahlbroder Hafen flossen nur für die Werterhaltung im zurückliegenden Jahr 26 000 Euro. In diesem Jahr sind dort weitere 130 000 Euro an Planungsleistungen nötig, die Nordmole muss saniert werden.

Keine zusätzlichen Kredite notwendig

Sundhagen hat sich für dieses Jahr noch viele weitere, große Dinge vorgenommen, sagt Krüger nicht ohne Stolz. „Vor allem aber hoffe ich, dass sich die Pandemie erledigt und das normale Leben zurückkehrt – mit Urlaub und Freizeitgestaltung, ohne Firmenpleiten, mit Kultur und Sport. Der Haushalt, der die Vorhaben der Gemeinde möglich macht, wurde noch im Dezember verabschiedet. Wir haben unseren Haushalt jetzt fest in Griff.“ Zwar würden Kassenkredite wie geplant aufgenommen, aber langfristig seien keine zusätzlichen Kredite notwendig. Ein Plus von 34 000 Euro zeigt sich im Ergebnishaushalt.

Sieben neue Haltestellen

„Unsere größte Herausforderung 2021 wird vielleicht, nach dem Bau das neue Schulzentrum in Betrieb zu nehmen, die Umzüge aus den jetzigen drei Schulen zu meistern und die Schülerbeförderung in den Griff zu bekommen. Dazu gibt es bereits regelmäßige Gespräche mit den Verkehrsbetrieben und dem Landkreis. „Es bleibt kein Schulweg so, wie er jetzt ist“, macht Krüger auf die Veränderungen aufmerksam. „Wahrscheinlich wird erst das erste Schuljahr am neuen Standort aufzeigen, welche Wege und Richtungen wie frequentiert werden, wenn sich Eltern und Kinder wo welche Horte und Freizeitgestaltungen wahrnehmen werden.

Auf jeden Fall soll kein Kind, das in Sundhagen auf einen Schulbus wartet, im Regen stehen. Deshalb entstehen sieben weitere überdachte Haltestellen – „aber erst, wenn wir wissen, wie die Busse fahren, damit auch der richtige Standort gefunden wird“, sagt Krüger. Abwarten, bis alle Beteiligten die optimalen Lösungen für sich gefunden haben und Bedarfe genau ausgelotet werden können, wolle man auch, um die Brandshager Schule zur Kita umzubauen. „Dann können wir zum Beispiel ganz speziell nach dem Hortbedarf arbeiten“, sagt Krüger.

Verkauf der alten Schulen

Nachdem das Schulzentrum in Miltzow zum nächsten Schuljahr eröffnet ist, sollen unter anderem die Regionalschule in Reinberg verkauft werden. Quelle: Almut Jaekel

Und noch eine wichtige Aufgabe steht im Zusammenhang mit dem neuen Schulzentrum an. Die alten Schulen in Reinberg und Horst sollen möglichst schon im Herbst 2021 an neue Eigentümer übergeben werden. „Denn wir brauchen dieses Geld für unsere Eigenanteile des Schulneubaus“, erklärt Krüger. Neben dem maximalen Ertrag werde die Gemeinde aber auch auf das passende Nutzungskonzept achten.

Bereits ab Februar wird am Schulzentrum ein Schulhausmeister arbeiten – obwohl die Schule erst zum neuen Schuljahr öffnet. „In der Endphase des Baus soll so eigenes Personal vor Ort sein“, sagt der Bürgermeister. Eine zweite Stelle, ausgeschrieben als Hallenwart, werde ab Herbst besetzt.

Vorwärts gehen soll es 2021 auf dem Gemeindegebiet mit dem Ostseeküstenradweg. Eine Vereinbarung mit der Stadt Stralsund über Amtshilfe wurde unterschrieben. Krüger: „Jetzt kann die Planung starten.“ Gebaut wird auf jeden Fall auf der Trasse der alten B 96. Der Weg direkt am Strelasund existiere außerdem, allerdings eher als Wanderweg.

Wegebau und neuer Lebensmittelmarkt in Sicht

Eine Großmaßnahme steht 2021 im ländlichen Wegebau auf dem Gemeindeprogramm: Der Weg von Mannhagen nach Wilmshagen soll gebaut werden. „Diese Strecke ist für Radfahrer sicher auch interessant“, mein Helmut Krüger, der hofft, dass sich die landwirtschaftlichen Anlieger dort ebenso beteiligen wie an den Wegen von Horst nach Segebadenhau sowie Stahlbrode nach Falkenhagen und so den Eigenanteil der Gemeinde unterstützen.

Und noch eine gute Nachricht hat Bürgermeister Helmut Krüger: In Reinberg wir es wahrscheinlich wieder einen Lebensmittelmarkt geben. Ein Discounter zeigt Interesse, dort neu zu bauen.

Von Almut Jaekel