Miltzow

Wie kommen die Grundschüler aus Sundhagen zukünftig vom neuen Schulkomplex in Miltzow zu den Horten in Brandshagen, Horst, Reinberg oder Klein Miltzow? Bisher gab es Grundschulen in Horst und Brandshagen. Der Schülerverkehr, für den der Landkreis zuständig ist, deckt das nicht ab.

98 Grundschüler betrifft das rein statistisch, informiert Bürgermeister Helmut Krüger. Wer wirklich ab dem neuen Schuljahr welchen Hort besucht, weiß bisher niemand. Es gibt keine Erfahrungswerte, weil der neue Schulkomplex in Miltzow erst zum neuen Schuljahr Anfang August öffnet. Aber egal wie viele Kinder diese Busse tatsächlich nutzen – die Kosten entstehen, weil die Busse bereitgestellt werden müssen.

28 000 Euro für freiwillige Leistung

Deshalb entschieden sich die Sundhagener Gemeindevertreter mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung für einen Vertrag mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) und die in diesem Jahr anstehenden Kosten für diese Beförderung zu übernehmen, damit sie überhaupt gewährleistet werden kann. Knapp 28 000 Euro zusätzlich belasten so den Haushalt der Gemeinde zusätzlich. Diese außerplanmäßigen Aufwendungen sollen durch Einsparungen in der Straßenunterhaltung möglich gemacht werden.

Der Vertrag mit der VVR kann abgeschlossen werden. Aber so recht schmeckt es den Gemeindevertretern nicht, für diese freiwillige Leistung die Gemeindekasse anzuzapfen.

„Ich sehe keinen Handlungsbedarf für die Gemeinde, die Fahrten zu den Horten zu übernehmen“, sagte eindeutig Gemeindevertreter Peter Voß. Klar sei, dass die Kinder gefahren werden müssen, aber die Buslinien würden bestehen. Und wenn die Eltern wollten, dass die Kinder zu den Horten kommen, sollen sie sich eine Monatskarte dafür kaufen. Geld für Straßensanierungen dafür wegzunehmen, sei nicht die Lösung.

Gemeinde gibt Starthilfe

So einfach sei das nicht, versuchten der Bürgermeister und Gemeindevertreterin Gabi Dörner zu erklären. Dörner: „Zeitlich ist das nicht umsetzbar.“ Rechtlich sei die Gemeinde natürlich nicht verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, lenkte Krüger ein. Aber mit dem Schulneubau habe die Gemeinde die jetzige Situation geschaffen und sollte so kurzfristig bis zum Jahresende die Kosten als Starthilfe übernehmen, damit die Situation nicht eskaliere. Ab dem 1. Januar 2022 müsse eine andere Lösung her, war er sich mit dem Gros der Gemeindevertreter einig.

Voß kritisierte weiter, dass dieses Problem nicht erst jetzt entstanden sei, sondern vorhersehbar war, weil sich die Gemeinde dafür entschieden hatte, den Hort nicht am Schulstandort zu zentralisieren, sondern in den Dörfern zu lassen.

Peter Kröher unterstützte den Vorschlag, dass die Gemeinde das für die nächsten fünf Monate finanziert, „weil es um die Kinder geht und vor allem weil es Bereiche der Gemeinde betrifft, in denen bisher Grundschulen und Horte waren“. Kröher fragt jedoch auch kritisch nach, wo genau bei der Straßenunterhaltung nun eingespart werden müsse. „In der Risssanierung. Die wird es in diesem Jahr dann nicht geben“, informierte Krüger.

Auch Alexander Smrekar forderte, grundsätzlich über die Hortstandorte nachzudenken. „Der Hort gehört an den Schulstandort“, sagte er. Das müsse zukünftig diskutiert werden. Es sei wichtig, dass die Gemeinde jetzt bald nach einer endgültigen Lösung sucht“, forderte auch der Leitende Verwaltungsbeamte Andreas Heite mit Blick auf die Haushaltsplanung im Herbst. „Auf jeden Fall wird es nicht die Lösung geben, dass die Gemeinde das über das Jahr 2021 hinaus weiter finanziert“, betonte Gabriele Dörner.

Von Almut Jaekel