Sundhagen

Am Sonntag wurde die Polizei in Grimmen wegen eines Unfalles im Bereich Sundhagen gerufen. Vor Ort konnten die Beamten keine Schäden feststellen, nur der Täter rückte in den Fokus der Ermittlungen. Denn der 35-Jährige, der bereits polizeilich bekannt ist, ist ohne den Besitz einer Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gefahren. Zahlreiche Anzeigen folgten, unter anderem auch wegen Fahren ohne Zulassung, da der Wagen abgemeldet war.

