Sundhagen: Feuerwehr stoppt Gartenfeuer

Sundhagen

Am Montagabend gegen 21.20 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr in der Gemeinde Sundhagen bei der Verbrennung von Pflanzenabfällen eingreifen. Ein 35-Jähriger verbrannte auf einer vier bis fünf Quadratmeter großen Feuerschale Pflanzenabfälle, die er mithilfe eines Radladers zuvor befüllte. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 23 Kameraden zum Ort des Geschehens an, um das Feuer zu löschen.

Der Verantwortliche zeigte sich laut Angaben der Polizei uneinsichtig. Doch sei der Einsatz notwendig gewesen, da die Abgrenzung der Feuerstelle nicht mehr erkennbar war und Pflanzenteile rund um die Stelle brannten. Die Polizei hat gegen den 35-Jährigen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Pflanzenabfall-Landesverordnung aufgenommen.

