Jager

Vor ein paar Jahren gab es noch viel mehr Kinder in Jager als heute. Aus dieser Zeit stammt im Dorf in der Gemeinde Sundhagen die „Hast du mal ’ne Zwiebel“-App. „Da sind fast alle Haushalte von Jager beteiligt. Oft werden Kindertransporte darüber organisiert. Und natürlich auch mal nach Lebensmitteln gefragt, die plötzlich gebraucht werden und sich nicht im heimischen Schrank befinden“, erzählt Ulf Gebhardt-Jesse.

Aber auch andere Infos, Fotos und kleine Videos werden darüber verschickt. So zeigte er der Reporterin der OSTSEE-ZEITUNG ein Filmchen, wie ein Wolf um ein Grundstück in der Nachbarschaft schlich. Aufgenommen vom Küchenfenster. „Ja, ich habe es auch erlebt, dass der Wolf auf dem Acker neben meinem Auto lief. Nicht nur einer wurde rund um Jager gesehen“, erzählt Angelika Jesse.

Zurück im Dorf der Kindheit

Die 1973 geborene Frau wohnte nur ein paar Jahre im Nachbarort Horst und kehrte 1997 wieder zurück in das Dorf ihrer Kindheit. Hier hat sie eine Familie gegründet und wohnt gemeinsam mit Familie Petters im ehemaligen Gutsverwalterhaus von 1870. „Früher waren hier mehrere Wohnungen drin und der Konsum“, erzählt die Mutter dreier Kinder.

Das Leben in Jager hat sich verändert, besonders in den letzten 25 Jahren. Die alteingesessenen Bewohner sind zumeist verstorben oder haben aus gesundheitlichen Gründen ihr Dorf verlassen müssen. Eine, die diesen Wechsel bewusst miterlebt hat, ist Angelika Jesse. Sie kennt das Dorf noch, als dort auf den einzelnen Bauerngehöften Tiere gehalten wurden und die meisten Menschen in der Landwirtschaft arbeiteten.

Jager – ein idyllischer Ortsteil der Gemeinde Sundhagen. Das erste Gebäude, das Besucher des Dorfes zu sehen bekommen, ist die kleine evangelische Kapelle.

Offene Kirche

Seit vielen Jahren engagieren sich Sabine Petters und ihr Mann ehrenamtlich für das Gotteshaus. Sie war die Initiatorin, die Kirche als „offene Kapelle“ zu führen. Besonders im Frühjahr bietet sich den Besuchern ein wunderschöner Anblick. Dann erblühen hunderte Schneeglöckchen, Krokusse und andere Frühjahrsblüher auf dem Friedhof und der angrenzenden Wiese.

Die Kirche stammt aus dem Jahr 1830. Im Jahr 1988 führte die Kirchengemeinde eine umfassende Sanierung durch, die ein Jahr später durch einen neuen Glockenstuhl vorläufig beendet werden konnte. Die erneute Kirchweihe fand anlässlich eines Gottesdienstes statt – 2016 sanierten Handwerker die Fassade, die seitdem in einem dezenten Gelbton erstrahlt.

Die offene Kirche und das Opernale-Institut in Jager sind bekannt. Doch besonders bemerkenswert ist der Zusammenhalt im Dorf.

Jager hat sich über die Gemeindegrenzen hinaus mit dem Opernale-Institut einen Ruf als Kulturstandort gemacht. Der Opernale-Verein verfolgt seit 2011 überaus erfolgreich, professionelles Musiktheater von Jager aus mit inhaltlichem Bezug zur Region auf unterschiedliche Bühnen und Aufführungsorte in Vorpommern zu bringen.

Per Rad in 20 Minuten in Greifswald

Angelika Jesses ältere Töchter Charlotte und Henriette stehen schon im Berufsleben oder studieren noch. Der 15-jährige Emil geht im Sundhagener Schulzentrum in Miltzow in die 9. Klasse. „Ich finde es gut, dass wir hier so abgelegen wohnen. Mit dem Fahrrad bin ich in zwanzig Minuten in Greifswald oder auch schnell in Jeeser am Bahnhof“, erzählt der Jugendliche, der Lego als Freizeitbeschäftigung für sich wiederentdeckt hat. Bei der großen Bandbreite der Spielsteine baut er Star-Wars-Modelle mit großer Freude. Ein weiteres Hobby teilt er sich mit seinem Vater; beide sind Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr.

Angelika Jesse, die in Jager mit einer älteren Schwester und einem jüngeren Bruder aufgewachsen ist, erinnert sich gerne an ihre Kindheit. Sohn Emil ist fasziniert, wie es früher war. „Bei meinen Eltern war immer der Kirchenschlüssel und wir hatten das einzige Telefon im ganzen Dorf. Und das war für die Gemeinde öffentlich. Da kamen immer Leute, die mal telefonieren wollten. Aber wenn mal jemand einen Anruf bekam, dann wurde gesagt, rufen Sie mal in dreißig Minuten wieder an. Dann sind wir Kinder mit dem Fahrrad los und haben Bescheid gesagt, dass gleich ein Anruf kommt. So saßen oft Menschen bei uns in der Veranda und es wurde erzählt.“

Arbeit von zu Hause aus

Die Mutter von Angelika Jesse blieb zu Hause, als die Kinder kamen. Es wurde eine kleine Landwirtschaft betrieben und die Verteilung der Post für das Dorf übernommen. Damals kam auch noch die Tageszeitung mit dem Postauto. „Unsere Mutter hat uns das alles sortiert und wir haben dann die Briefe und Zeitungen verteilt und uns so ein bisschen Taschengeld verdient“, erzählt die gelernte Familienpflegerin. Sie hat 27 Jahre in dem Beruf gearbeitet und sich um schwer mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche gekümmert. Jetzt arbeitet sie seit drei Jahren zu Hause und hat sich gemeinsam mit der ganzen Familie für die Bereitschaftspflege für Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren entschieden. Das ist eine umfassende 24-Stunden-Aufgabe, begleitet vom Jugendamt, die immer wieder eine spannende und neue Herausforderung im Alltag von allen ist.

Auch der jugendliche Emil geht ganz entspannt und fürsorglich mit den wechselnden Familiensituationen um. „Wir sind Wegbegleiter für eine kurze Zeit und versuchen es den Kindern so schön zu machen wie es geht“, bekräftigt Angelika Jesse, die bei diesen Worten liebevoll ein sechs Monate altes Mädchen auf dem Schoß hat.

Geburtstagsfeiern fallen in Jager größer aus

Aus dem Gespräch mit Familie Jesse ist ganz deutlich zu hören, dass sich Einwohner von Jager allesamt wohlfühlen und eine gute Gemeinschaft bilden. Geburtstagsfeiern fallen unter normalen Bedingungen auch schon mal ein bisschen größer aus und nehmen den Charakter eines kleinen Dorffestes an. Auch jetzt, zu Corona-Zeiten, wurde am begehbaren Adventskalender festgehalten. „Aber dieses Jahr fand alles nur draußen statt.“

Von Roswitha Pendzinsky