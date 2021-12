Brandshagen/Reinkenhagen

Ein Star zog am Wochenende durch die Ortschaften der Gemeinde Sundhagen. Niemand Geringeres als der beliebteste Kinderpromi, der Weihnachtsmann, besuchte am Sonnabend die Kinder. Mit der Unterstützung der Sundhagener Jugendfeuerwehr fuhr er durch Bremerhagen, Horst, Kirchdorf, Reinberg, Brandshagen und Reinkenhagen. Der Zeitplan war eng gestrickt, aber das sei der bärtige Mann nicht anders gewohnt.

Wie seine Helfer-Elfe den Kindern überall erklärte: „Anstatt mit seinem Schlitten musste der Weihnachtsmann mit der Feuerwehr kommen, weil die Rentiere zu viel Schokolade gefuttert haben und nicht fliegen konnten. Da hat Santa 112 angerufen und wurde mit der Leitstelle der Jugendfeuerwehr in Sundhagen verbunden.“ Die Kameraden sollen pflichtbewusst ihre Hilfe angeboten haben und dem Weihnachtsmann ein neues Gefährt geschmückt und beleuchtet zur Verfügung gestellt haben.

Die Freude ist groß, als das Feuerwehrauto voraus um die Ecke biegt. Das Blitzlichtgewitter beginnt, denn fast jeder möchte ein Bild mit dem Kinderstar. Wunschzettel werden noch entgegengenommen und kleine Geschenke verteilt. Der dreijährige Theodor Walter aus Klein Miltzow wirft seinen Wunschzettel zusammen mit Papa Mathias in Santas Briefkasten. Er wünscht sich drei Rentiere und einen Schlitten. Die können dann immer fliegen, wenn Theo es möchte.

Theodor Walter (3) übergibt seinen Wunschzettel mit Rückendeckung von Papa Mathias der Elfe. Quelle: Christin Assmann

Auch Frieda ist gewappnet und hat schon auf das Eintreffen des Weihnachtsmannes gewartet. Mit hilfreichen Bildern deutlich zu erkennen, wünscht sie sich: „Barbie und Ken, Lol Barbies, Pokémon-Karten, eine Kamera, ein Lego-Set und eine Dartscheibe.“ Warum die Dartscheibe mit auf dem Zettel steht, begründet die Siebenjährige kurz: „Weil ich die cool finde.“ Am meisten wünscht sich die junge Miltzowerin das Lego-Reisespielzeug mit Puppen von den bekannten Kinderlieblingen Elsa und Olaf.

Die Freundinnen Rosalie (7) und Frieda (7) haben sich vor Eintreffen des Weihnachtsmannes vorbereitet. Quelle: Christin Assmann

Ihre Freundin Rosalie hat sich auf vier Wünsche festgelegt. „Die Disney-Prinzessinnen Aurora und Rapunzel als Barbie, ein Lol Puppenhaus und einen rosa Kuschelbären. Das ist nicht so viel“, betont die Siebenjährige aus Reinkenhagen.

Max aus Brandshagen wünscht sich eine Werkbank für Kinder, weil er so gerne mit seinem Papa zusammen werkelt, wie seine Mutter verrät. Auf den Schultern seines Vaters Martin Krüger nimmt der Zweijährige seine Geschenktüte entgegen.

Auf den Schultern von Vater und Kamerad Martin Krüger, bekommt auch der zweijährige Max seine Überraschung vom Engel. Quelle: Christin Assmann

Insgesamt 700 Geschenktüten wurden von den freiwilligen Helfern zusammengepackt. Denn nicht nur das Gefährt wurde für Väterchen Frost von der Jugendfeuerwehr organisiert, sondern auch die Präsente für die jungen Gemeindemitglieder. „Im letzten Jahr haben wir damit angefangen. Da sind wir von Tür zu Tür gefahren und haben den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr ein Geschenk übergeben“, berichtet Jugendwart Frank Schröder und ergänzt: „Das kam so gut an, dass wir in diesem Jahr allen Kindern eine Freude machen wollten. Und das haben wir nur mit Hilfe von vielen Spendern geschafft.“

Trompeter Brasilian Drans kündigt das Eintreffen des Weihnachtsmannes an. Gespannt haben die Kinder auf den Tag gewartet. Quelle: Christin Assmann

Sieben Helfer unterstützen Santa Claus bei seiner Tour durch Sundhagen. Im Vorfeld sollen noch mehr geholfen haben. Alle wurden auf Corona getestet, bevor der Zug sich in Bewegung setzte. „Auch für den Weihnachtsmann haben wir keine Ausnahme gemacht. So sind die Auflagen“, weiß Schröder. Die Idee sei entstanden, weil Weihnachtsfeier und Ausbildungslehrgänge coronabedingt nicht stattfinden durften. „Das Feedback war super, die Kinder haben sich so gefreut und das ist doch das Wichtigste in dieser Zeit. Was ich mir wünsche, ist das Ende der Pandemie und dass alle gesund bleiben“, so der Jugendwart weiter.

Laut Weihnachtsmann: „In Sundhagen sind alle Kinder lieb“

Das ist auch der Wunsch des Weihnachtsmannes. Doch gibt es etwas, was Santa sich als Kind gewünscht hat, das er nicht bekommen hat? „Mir wurde jeder Wunsch erfüllt. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit“, erinnert sich Santa. Die häufigste Frage, die an Santa gerichtet wird, ist: „Komm ich wirklich durch den Kamin? Nur wenn ich durchpasse und noch genug Zeit habe. Ansonsten stelle ich die Geschenke vor der Tür ab und die Eltern holen sie rein.“

Die Frage, ob Väterchen Frost an seinem Bart gezogen wurde, bejaht er und erzählt: „Ein kleines Mädchen in Brandshagen hat flux zugegriffen. Das war ein Schreck.“ Die Rute hatte der Weihnachtsmann zwar dabei, musste sie jedoch nicht einmal einsetzen. „In Sundhagen sind alle Kinder lieb, hier steht auch niemand auf der Liste der unartigen Kinder“, erklärt Santa. Die Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr lobt das Väterchen ausdrücklich und soll auch im nächsten Jahr wieder fortgesetzt werden.

Von Christin Assmann