Hildebrandshagen

Bei einem Einbruch in einem ehemaligen Geflügelhof in Hildebrandshagen in der Gemeinde Sundhagen Kupfer im Wert von 10.000 Euro erbeutet. Die noch unbekannten Täter verschafften sich am frühen Montagabend gewaltsam Zutritt zu einer leerstehenden Lagerhalle des Geflügelhofes. Aus der 60 Meter langen Halle stahlen die Einbrecher alle verbauten Kupferkabel. Schätzungen der Polizei zufolge könnte es sich um circa 1500 Meter Kabel handeln. Der so entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Stralsund vermutet, dass die Kabel mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Die Anwohnern werden gebeten sich als möglichen Zeugen zu melden, sollten sie ungewöhnlichen Fahrzeugbewegungen bemerkt haben. Melden können sie sich entweder Telefonisch unter 038326/570 oder auf der Internetseite der Polizeiinspektion Stralsund.

Von Sebastian Drewelow