Sundhagen

Die Polizei in Grimmen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einer Taxifahrerin wegen eines Betruges, gerufen. Ein 35-Jähriger, der bereits polizeilich bekannt ist und von Rauschmitteln beeinflusst gewesen sein soll, ließ sich von der Berufsfahrerin durch die Ortschaften im Bereich Sundhagen kutschieren. Die merkwürdige Route und das auffällige Benehmen des Fahrgastes habe der Frau am Steuer schon vorher Unbehagen bereitet. Als die Fahrt sein Ende fand, stürzte der 35-Jährige aus dem Auto und verschwand in einem Wohnhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.

