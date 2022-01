Sundhagen: So beschäftigt die neue Schule die Gemeinde auch noch 2022

Sundhagen

Das Miltzower Schulzentrum war 2021 das Projekt in der Gemeinde Sundhagen mit seinen 35 Dörfern. Und auch wenn Grund- und Regionalschule am neuen Standort in Miltzow pünktlich zum Schuljahresbeginn geöffnet werden konnten, beschäftigt das Thema Schule die Großgemeinde weiter, die einst aus sieben einzelnen Gemeinden im Amt Miltzow gegründet wurde.

Größtes Projekt Schulneubau

Helmut Krüger (CDU) Kreistag Quelle: CDU

Es gibt Restarbeiten in den Außenbereichen – vor allem, weil die Firmen aufgrund von Corona bisher nicht in der Lage waren, sie auszuführen. „Sie müssen im Frühjahr nachgeholt werden“, informiert Bürgermeister Helmut Krüger. Die vollständige Wiederherstellung der eigentlich neuen Sporthalle, in der ein Wasserschaden die grundlegende Sanierung notwendig macht, soll bis zum nächsten Schuljahr beendet werden.

Der vorgesehene Finanzrahmen für den Schulneubau wurde leicht unterschritten: Nach jetzigem Stand betragen die Ausgaben 15,227 Millionen Euro. 675 000 Euro davon sind Eigenanteile der Gemeinde Sundhagen. „Zusätzliche Kredite brauchten nicht aufgenommen werden“, sagt Bürgermeister Krüger.

Den Noch-Bürgermeister – er hat seinen Rücktritt für Ende März angekündigt – ärgert enorm, dass es auf dem Schulgelände in den Abendstunden regelmäßig zu Vandalismus kommt. „Das ist nicht nachzuvollziehen“, sagt er. Deshalb sei die Gemeinde gezwungen, im Januar auf dem Schulgelände eine Videoüberwachungsanlage im Wert von 15 000 Euro zu installieren. Geld, das besser anderswo in Sundhagen ausgegeben wäre. „In den vergangenen Wochen wurden Netze an der Sportanlage angezündet, Möbel zerstört und Zaunfelder mit Fundamenten rausgerissen worden“, berichtet der Bau- und Ordnungsamtsleiter Andreas Bohl.

Transportproblem zu Horten vorerst gelöst

Ein weiteres Ärgernis in puncto Schule ist für Helmut Krüger, „dass es bis heute keine bestätigte Schulleitung gibt“. Krüger: „Als Bürgermeister habe ich vom Staatlichen Schulamt in Greifswald keine Aussage dazu erhalten, obwohl angekündigt war, bis zu den Herbstferien 2021 eine Schulleitung zu bestätigen“. Konzepte für die neue Schule könnten deshalb nicht erarbeitet und die letztlich verbindlichen Schlusszeiten für die Grundschule nicht festgelegt werden.

Daran hänge beispielsweise auch der Transport der Schüler zu den Horten in den einzelnen Dörfern. Darüber hatte es in den letzten Wochen vor Jahreswechsel mehrfach Ärger gegeben, da viele Eltern die monatlichen Transportkosten, die jetzt für sie anfallen, nicht tragen wollen. „Jetzt ist bis zum Ende des Schuljahres eine Lösung gefunden: Der Landkreis übernimmt diese zusätzlichen Kosten so lange, um den Druck rauszunehmen. Das ändert aber nichts an der Rechtslage, dass die Eltern für die Transporte zur Betreuung verantwortlich sind“, betont Helmut Krüger.

Straßen und andere Baumaßnahmen

Außer an der Schule wurde 2021 in Sundhagen natürlich auch an anderen Stellen gebaut. Beispielsweise in Horst an der Dorfstraße. 534 700 Euro wurden insgesamt dort ausgegeben, 412 300 Euro davon waren Fördermittel.

Für Straßenunterhaltungsarbeiten flossen im zurückliegenden Jahr 135 400 Euro, informiert Andreas Bohl. In Brandshagen, in Schönhof, in Klein Behnkenhagen, Niederhof und an anderen Stellen wurden die Straßenverhältnisse so verbessert.

Mehr als 65 000 Euro kostete die Fassadensanierung an der Kindertagesstätte in Bremerhagen. Diese Kita und eine weitere in Klein Miltzow betreibt der Grimmener Jugendfreizeit-Verein, die Kitas in Horst, Brandshagen und Reinberg sind in Trägerschaft des Kinderhaus „Wirbelwind“ Reinberg e. V.

Gemeinde Sundhagen Gut 5300 Einwohner leben in den 35 Dörfern der Gemeinde Sundhagen zwischen den Hansestädten Stralsund und Greifswald und dem Mittelzentrum Grimmen. Große Teile der Gemeinde liegen direkt am Strelasund, aber auch ausgedehnte Waldflächen und Ryckwiesen gehören zur Kommune. Im zurückliegenden Jahrgab es übrigens 28 Gewerbeneuanmeldungen im Gemeindegebiet. Allein 8900 Euro wurden 2021 für Baumneuanpflanzungen in Sundhagen ausgegeben. Dazu kommen 68 000 Euro für Baumpflege- und -fällarbeiten. Im gesamten Amt Miltzow – zu dem Sundhagen neben den Gemeinden Elmenhorst und Wittenhagen gehört – fanden in den zurückliegenden zwölf Monaten 36 Trauungen statt. Die Gemeindevertreter von Sundhagen tagten elf Mal und fassten dabei 112 Beschlüsse.

Begonnen haben Arbeiten am Vereinsgebäude der Sportgemeinschaft Reinkenhagen in Miltzow. Für 60 000 Euro – zwei Drittel davon werden gefördert – wird das Gebäude saniert. Elektro- Tiefbau-, Sanitär-, Maler- und Bodenlegearbeiten stehen dort an.

In Mannhagen, Brandshagen und zweimal an der B 105 stellte die Gemeinde im letzten Jahr neue Buswartehäuschen auf. Kosten: 25000 Euro. „Diese Projekte gehen 2022 weiter“, plant Helmut Krüger.

Der Stahlbroder Hafen: 2020 wurde dort Werterhaltung betrieben, jetzt ist der Start der Sanierung der Nordmole geplant. Quelle: Almut Jaekel

Geplant ist außerdem die Erneuerung des Steges an der Nordmole im Stahlbroder Hafen. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen. „Diese Maßnahme wird übrigens vollständig mit Mitteln der Gemeinde finanziert und nicht gefördert“, informiert Andreas Bohl.

Ostseeküstenradweg: Neuer Vertrag mit Stralsund

Beim Ostseeküstenradweg, der auf der Strecke zwischen Stralsund und Greifswald vor allem durch die Gemeinde Sundhagen verläuft, gebe es jetzt Fortschritte: Der ursprüngliche Vertrag mit dem Kreis Vorpommern-Rügen sei gelöst, ein neuer über Planung und Durchführung mit der Hansestadt Stralsund vereinbart. Allerdings sei der Förderantrag für die Planungsarbeiten noch nicht positiv beschieden, räumt Krüger ein.

„Außerdem hoffen wir in diesem Jahr beim lange geplanten Radweg an der L 30 von Bartmannshagen bis Reinkenhagen vorwärtszukommen. Dieser Lückenschluss ist dringend notwendig“, sagt Krüger. Er warte auf eine verbindliche Auskunft vom Stralsunder Straßenbauamt – zumal diese Strecke aufgrund des neuen Schulzentrums jetzt auch Schulweg sei.

Mehr Eigenheimbau

2021 wurde in der Gemeinde Sundhagen 42 Bauanträge für den Bau von Einfamilienhäusern gestellt. Dazu kommen Anträge für sechs Doppelhäuser und drei Mehrfamilienhäuser. Es gab 39 sonstige Bauanträge – beispielsweise für Carports, Garagen, Nebengebäude oder Wintergärten“, informiert der Bauamtsleiter. „Insgesamt wurden 90 Bauanträge und Bauvorbescheide für die Gemeinde von uns im Amt Miltzow bearbeitet“, sagt Bohl.

„Und das, obwohl das alles lediglich Lückenbebauungen sind, und die drei neuen B-Pläne noch brachliegen“, sagt Krüger. Er meint zwei Baugebiete in Stahlbrode und ein weiteres in Brandshagen, wo demnächst ebenfalls neue Häuser entstehen können. Und auch die zweite Ausbaustufe für das Reinberger Wohngebiet soll 2022 kommen.

Kosten drastisch gestiegen

Mehr Geld ausgegeben als ursprünglich geplant hat die Gemeinde Sundhagen im vergangenem Jahr für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Geplant waren 20 000 Euro, jetzt liegen die Kosten bei 41 000 Euro. Bohl: „Das liegt allein an den derzeitigen Kostensteigerungen.“ Dazu kommen Neuinstallationen von Straßenlampen – in Wilmshagen zum Beispiel für fast 11 000 Euro, in der Reinkenhagener Bohrturmstraße für 40 558 Euro und im Sondenweg für knapp 6000 Euro, berichtet Andreas Bohl.

Neue Technik für die FFW in Sicht

Freuen werden sich Sundhagen Feuerwehrleute 2022 – sie bekommen neue Technik. Drei neue Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wasser (TSF-W) werden in diesem Jahr erwartet, dazu sind außerdem ein HLF 20 sowie ein LF 20 beantragt. „Unsere Feuerwehr ist gut aufgestellt, die Entwicklung ist sehr erfreulich“, sagt Krüger. Insgesamt arbeiten 90 Ehrenamtler als aktive Feuerwehrkameraden in der Wehr Sundhagen. Krüger: „Das ist in erster Linie auf die gute Arbeit der Jugendfeuerwehr zurückzuführen, die immer wieder für Nachwuchs in den eigenen Reihen sorgt.“ In Sundhagen sind fünf einzelne Löschgruppen aktiv.

Von Almut Jaekel