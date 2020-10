Miltzow/Reinkenhagen

Eigentlich ist schon lange beschlossen, dass der Schulneubau in Miltzow zum Schuljahr 2021/2022 seine Klassentüren öffnet. Trotzdem musste die Gemeindevertretung Sundhagen noch einmal eine finale Abstimmung durchführen, damit alles seinen weiteren Gang gehen kann.

Das Kultusministerium wollte einen aktuellen Beschluss mit einer Zustimmung der Schulen, die infolge des Neubaus geschlossen werden. „Die Terminsetzung ist klar und jetzt hoffen wir, dass wir bald mit einer künftigen Schulleitung zusammenarbeiten können“, gab Bürgermeister Helmut Krüger optimistisch vor und fügte an, dass auch die baulichen Arbeiten im Terminplan liegen.

480 Schüler sollen kommen

Im neuen Schulzentrum sollen insgesamt etwa 480 Schülerinnen und Schüler die Grund- und Regionalschule besuchen. Dafür schließen die Regionale Schule Reinberg und die Grundschulen in Brandshagen und Horst, die dem im Vorfeld durch Beschlüsse auf ihren Schulkonferenzen zustimmten.

Schon vor der Abstimmung, die einstimmig ausfiel, war der Neubau in Miltzow Thema. In der Einwohnerfragestunde brachte eine Bürgerin die künftige Bibliothek und die 134 Quadratmeter große Mensa ins Gespräch.

Frage nach öffentlicher Mensa und Bibliothek

Die Frage war, ob die beiden Einrichtungen auch öffentlich zugänglich wären, sich also gerade ältere Bürger zum Beispiel in die Schulspeisung „einkaufen“ könnten. „Beides sind Themen, von denen ich bereits gehört habe und wir werden das prüfen. Die Bibliothek soll in erster Linie eine Schulbibliothek sein, was nebenher noch zu leisten ist, muss sich zeigen“, erklärte Bürgermeister Krüger, der auch bei der Mensa um Geduld bat, da bisher noch kein Betreiber für die Schulspeisung feststehen würde. Für den Bau laufen hingegen inzwischen die letzten Ausschreibungen.

IT-Support wird wichtig

In seinem Bericht rückte Bürgermeister Krüger selbst noch einige wichtige Fragen im Rahmen der Schulöffnung in den Blickpunkt: „Wir werden einen großen Bedarf an IT-Support an der Schule haben. Da muss entschieden werden, ob wir das selber schaffen oder ob Hilfe von außen benötigt wird.“ Es wird damit gerechnet, dass allein 350 Endgeräte im drahtlosen Netzwerk verwaltet werden müssten, hinzu kämen die festen Anschlüsse.

„Das ist wichtig, weil wir nicht mehr mit einem Stück Kreide an die Tafel schreiben können. Das muss also funktionieren. Wichtig ist, dass die Lehrer unterrichten sollen und nicht als Ausputzer in der IT herhalten können“, so Krüger weiter. Ein eigener Techniker für die Schule sei dabei nicht nur sehr teuer, sondern würde aufgrund der großen Anzahl von Endgeräten vielleicht noch nicht einmal ausreichen.

Schülertransport mit VVR

Ein weiteres wichtiges Thema, das noch vor dem Schulstart geklärt werden muss, ist der Transport der Schüler. Bürgermeister Helmut Krüger bezeichnete dies als „ganz neue Aufgabe“ und brachte die anderen Gemeindevertreter auf den neuesten Stand bei den Planungen. So solle die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) bis zum 28. Oktober einen ersten Plan erstellen, wie der Schülertransport bewerkstelligt werden kann.

Dafür wird nicht nur geprüft, welche bisher bestehenden Haltestellen genutzt werden können, sondern auch, ob neue geschaffen und dafür alte abgeschafft werden sollten. Hier bekräftige Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger noch einmal sein Credo, dass kein Kind beim Warten auf den Schulbus im Regen stehen soll. Dafür sollen wie bereits geplant weitere Buswartehäuschen in der Gemeinde entstehen.

Kein Kind soll im Regen stehen

„Wichtig ist dann, dass die auch auf der richtigen Seite stehen, wo die Kinder einsteigen, und nicht, wo sie aussteigen“, machte Krüger deutlich. Für die überdachten Wartemöglichkeiten stehen insgesamt 30 000 Euro im Haushalt zur Verfügung.

Von Niklas Kunkel