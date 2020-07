Brandshagen

Noch befindet sich das Gebäude aus dem Jahre 1900 im Dornröschen-Schlaf. Doch schon bald wird hier, in Brandshagen, das „Sundhus“ entstehen: ein ökologisch-soziales Zentrum für jedermann. Der Verein „Arche Brandshagen“ konnte es aufgrund von großzügigen Spendern kaufen und hat sich mit der Hausnummer 14 in der Dorfallee viel vorgenommen.

Bislang war es so, dass die Menschen zu den Tieren in die „Arche“ kamen. Vereinsvorsitzende Gudrun Thiess kümmert sich in Brandshagen seit Jahren um verwaiste Rehkitze und seit diesem Jahr erstmals auch um zwei Hirschkälber. Zum tierischen Stammpersonal der „Arche“ gehören auch eine Eselfamilie, zwei Schafe, ein Hund und eine Katze.

Die Tierschützerin beweist auf dem Gelände, dass Mensch, Tier und Natur sehr gut im Einklang miteinander leben können. Sie schuf wahrlich ein Paradies – jedenfalls so lange die Sonne scheint. „Wenn unser ‚Sundhus‘ fertig ist, können wir aber auch an Regentagen für unsere Besucher da sein.“

Therapie mit Eselfamilie und zahmen Hirschen

Im Vereinshaus sollen nicht nur Vorträge, beispielsweise von Tierschützern und Landwirten, zu aktuellen Themen gehalten werden. Es wird auch ein Ort werden, an dem tiergestützte Therapien stattfinden. Traumatisierte, autistische oder hyperaktive Kinder und Jugendliche, gestresste oder depressive Erwachsene und demenzkranke Senioren können im „Sundhus“ ganz individuelle Therapien erfahren. Gudrun Thiess wird dann von drei Psychologen unterstützt. Sie selbst ließ sich in dem sensiblen Bereich ausbilden. „Der Kontakt zu den Vierbeinern kann wahrlich Wunder bewirken“, weiß sie. Ähnlich wie bei einer Delfin-Therapie wirkt sich die Nähe zu den Tieren nachweislich positiv auf die Psyche der Menschen aus.

Aus diesem Haus soll das „Sundhus“ werden. Quelle: Carolin Riemer

Derzeit befinden sich die Esel-Eltern Frieda, Jacky und ihr Fohlen Geronimo noch in der Ausbildung. Dass sie gute Voraussetzungen mitbringen, um Menschen zu helfen, können nicht nur die Besucher der „Arche“ bestätigen: „Sie sind so lieb zu Menschen, dass sie sich sogar über den Besuch vom Tierarzt und Hufschmied freuen.“

Schon jetzt können Ausflüge mit den Eseln zum Strelasund gebucht werden. Auch die beiden Hirschkälber Fritz und Alfred werden ihren Teil zur Therapie beitragen. Da die beiden Waisen von Gudrun Thiess mit der Flasche aufgezogen wurden, sind sie zahm und anhänglich wie kleine Schoßhunde. Wer hat schon mal einen Hirsch hinter dem Ohr gekrault? Besucher der „Arche“ kommen in diesen Genuss. Doch bis die Tiere im „Sundhus“ arbeiten können, wird noch einige Zeit vergehen.

Alfred ist ganz schön neugierig. Quelle: Carolin Riemer

Am Sonnabend geht’s los Am Sonnabend ab 10 Uhr sind Helfer und Unterstützer in der Dorfallee 14 in Brandshagen willkommen. Im Garten und am Haus wird gearbeitet. Es werden Zäune gebaut und befestigt, Totholz gesammelt, Bäume gekürzt und am Rehkitz-Kindergarten gewerkelt. Natürlich können Helfer auch ganz nebenbei die Tiere kennenlernen. Bis 18 Uhr wird gearbeitet. Über Wasser- und Ziegenmilchspenden freuen sich die Mitglieder der Arche immer. Wer das Projekt „Sundhaus“ finanziell unterstützen möchte, kann für fünf Euro einen handbemalten kleinen „Grundstein“ erwerben.

Kleiderkammer , Bücherbörse und öffentliche Sanitäranlagen

Das künftige „Sundhus“ ist ein denkmalgeschütztes Wohnhaus in der Dorfallee. Gudrun Thiess möchte es so sanieren, dass es seinen ursprünglichen Charme behält. Barrierefrei soll es werden, damit nicht nur gehandicapte Erwachsene, sondern auch die Tiere keine Probleme beim Betreten des Hauses haben. Gudrun Thiess möchte hier auch eine Kleiderkammer und eine Bücherbörse entstehen lassen. Bislang fehlen in Brandshagen solche Möglichkeiten.

Und nicht nur das: Im Untergeschoss werden auch zwei öffentliche Toiletten und Duschen gebaut, die Radfahrer nutzen können. „Wir haben viele Touristen, die auf dem Ostseeküsten-Radweg unterwegs sind und sich über das Angebot bestimmt freuen werden“, vermutet die „Arche“-Chefin.

Die Sanierungsarbeiten haben bereits begonnen. Die ersten Blumen wurden gepflanzt. Im Garten entfernte Gudrun Thiess zusammen mit ihren ehrenamtlichen Helfern bereits das gröbste Gestrüpp. Die urigen Obstbäume hingegen bleiben erhalten und verleihen dem Ort einen magischen Charakter. Sogar ein kleiner Bach fließt an der Grenze des Grundstücks entlang. Es scheint, als habe das Haus nur auf Gudrun Thiess und ihre tierlieben Freunde gewartet, um endlich aus dem Dornröschen-Schlaf geweckt zu werden.

Von Carolin Riemer