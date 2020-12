Grimmen

Für Einkaufsmuffel beginnen jetzt die schlimmsten Tage das Jahres. Volle Supermärkte und Discounter werden trotz Corona das Bild vor Weihnachten bestimmen. Den Bauch vollschlagen wollen sich schließlich alle an den Feiertagen. Also werden die Märkte noch einmal gestürmt und die verschiedensten Shoppingtypen beobachtbar: Erstens: Der Planlose, der die ersten drei Regale konsequent missachtet, weil das Sichern der Ente aus dem Kühlregal Priorität hat. Alles andere kommt in willkürlicher wie geistesblitzartiger Reihenfolge danach. Zweitens: Der Strukturierte, für den Einkaufszettelhalterung und Lupe am Einkaufswagen erfunden wurden. Der Oberstrukturierte hat die Liste sogar nach Reihenfolge der Regale geordnet. Hocheffizient. Drittens: Der Listige, der zuletzt alle gekühlten Waren einpackt, damit sie ja nicht schmelzen bevor sie in den heimischen Kühlschrank kommen. Er analysiert die Länge und Geschwindigkeit der Kassen schon von Weitem. Alle Typen werden wahlweise von Kindern begleitet, die einem solange das Ohr vollquengeln bis die bunten Naschereien im Korb liegen. Oder von Partnern, die entweder helfen wollen, aber ständig das Falsche einpacken, oder die bis auf widerwilliges Korbgeschiebe nichts von dem Trubel zwischen Katzenfutter, Frischkäse und Cornflakes halten.

Von Horst Schreiber