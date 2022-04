Prerow

Mit seinen in Prerow entstandenen Ideen von bewusster Freizeitgestaltung machte sich der Pädagoge Fritz Klatt (1888-1945) vor gut 100 Jahren einen Namen. Sein Anwesen in dem Ostseebad entwickelte er zusammen mit seiner Frau Edith zum „Stützpunkt“ eines deutschlandweiten Netzwerkes von „Freizeitpädagogen“. Beide etablierten aus dem 1921 gegründeten „Kinder- und Jugendheim“ ein „Volkschulheim“ als Tagungs- und Bildungsstätte, in der sie ihre Vorstellungen in Sommerkursen und Vorträgen auslebten.

Das Bedürfnis nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung sei in der Nachkriegszeit stark angewachsen, meinte Fritz Klatt unter anderem in seiner Abhandlung „Die schöpferische Pause“ (1921).

Cover von Fritz Klatts Buch "Die schöpferische Pause" Quelle: Repro André Farin

Mit einem ganz neuen Ansatz wollte er sich in das Bildungssystem einbringen. Er forderte unter anderem, dass man jedem Jugendlichen bis zum 35. Lebensjahr eine systematische Freizeitschulung anbieten sollte. In einer „Freizeithochschule“ könnten Arbeitende nicht allein Anregungen für eine erholsame Urlaubszeit erhalten. Vielmehr wollte er versuchen, auch alle übrigen arbeitsfreien Zeiten der Menschen „zu verlebendigen und zu gestalten.“ Die Bildungseinrichtungen sollten frei von staatlichem, kirchlichem und parteipolitischem Zwang sein und eher die „Besinnungszeit des Menschen zum Aufbau des Selbst“ befördern.

Besinnung und Belebung im Alltag

Prerow diente dabei als Prototyp dieser Schule. Hier konnte er die wichtigen Elemente der Ausbildung und deren Wirkungen auf die Teilnehmer ausprobieren: Gymnastik am Strand, Bad in der Ostsee, Morgenfeier mit kurzer Lesung oder Gesang sowie Beschäftigung mit entspannenden Aktivitäten: Wandern und Segeln, Zeichnen und Musizieren, Sport und Spiel. Wer wollte, brachte sich sogar unter Anleitung in die Küchen- und Gartenarbeit ein. Am Nachmittag fanden sich die Gäste zu einer etwa zweistündigen „geistigen Arbeitsgemeinschaft“ zusammen. Mit einem so strukturierten Tagesrhythmus wollte er Besinnung und Belebung in den Alltag seiner Gäste bringen.

Historiker bezeichnen Fritz Klatt als ersten Pädagogen, der nicht nur eine neue Bildungsfrage formulierte, sondern sich auch als Manager betätigte. Der „Begründer des pädagogischen Marketings“ verwendete nämlich zielgerichtet seine Honorare für Sommerkurse, Vortragsreisen in der Winterzeit und Schriften, um sein Grundstück in Prerow zu erweitern sowie Häuser an- und neuzubauen. Zugleich schuf er in den acht Prerower Jahren ein Netzwerk zu Wohlfahrtsschulen, Lehrerkreisen und Universitäten, um das Anliegen seiner „volksbildnerischen Arbeit“ zu verwirklichen.

Von André Farin