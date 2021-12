Tafel in Grimmen: Tolle Aktion und viele neue Spender

Grimmen

Noch am Montag berichtete die OSTSEE-ZEITUNG, dass es in diesem Jahr keine große Überraschung für die „Tafel-Kinder“ zum Nikolaus geben kann. Nun gab es eine tolle Aktion der Gemeinde Wendisch Baggendorf. Bürgermeister Nils Lewing brachte am Dienstagvormittag zahlreiche vorweihnachtliche Überraschungstüten vorbei.

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt in diesem Jahr den Grimmener Tafelverein. Dieser versorgt knapp 1000 Menschen aus dem gesamten Landkreis mit Lebensmitteln. Um den gestiegenen Anforderungen auch weiterhin gerecht zu werden, braucht der Verein in seinen Räumlichkeiten am Heidebrinker Weg ein neues Kühlaggregat. Zudem muss die Tiefkühlzelle erweitert werden.

Mit Ihren Spenden unterstützen Sie das große Engagement des sozialen Vereins in der Trebelstadt.

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: Tafel Grimmen e.V. Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN: DE 81 1505 0500 0100 1030 06 Zudem befindet sich eine Spendenbox im Vorzimmer des ­Grimmener Bürgermeisters im ­Rathaus der Stadt.

40 Überraschungstüten für Tafel-Kinder

„In diesen Zeiten, in denen es erneut keine Weihnachtsfeiern geben wird, wollten wir den Kindern unserer Gemeinde trotzdem eine kleine Freude bereiten“, sagt Nils Lewing, Bürgermeister der Gemeinde Wendisch Baggendorf. Darum wurden zahlreich Tüten mit Süßigkeiten und kleinen Überraschungen, wie Aufklebern oder Taschenwärmern, gepackt. „In der Gemeinde haben sich nicht alle Kinder eine solche Überraschungstüte abgeholt, so dass etwas mehr als 40 übrig geblieben sind“, erklärt Nils Lewing. Kurzerhand nimmt der Bürgermeister der Gemeinde Wendisch Baggendorf Kontakt zu seinem Amtskollegen – Grimmens Bürgermeister Marco Jahns – auf. „Wir verfolgen natürlich die tolle OZ-Weihnachtsaktion für die hiesige Tafel und somit kam mir sofort die Idee, dass sich die Kinder sicher über diese Wundertüten freuen würden“, so Jahns.

Elektroinstallation Lebing spendiert 500 Euro

Ulf (links) und Stephan Lebing von der „Elektroinstallation Lebing GbR“ spendieren 500 Euro für die Grimmener Tafel. Quelle: Raik Mielke

Die „Elektroinstallation Lebing GbR“ spendierte 500 Euro für die Grimmener Tafel. Ulf und Stephan Lebing überreichten die Spendensumme am Dienstag vor dem Geschäftssitz des Unternehmens im Gewerbegebiet.

„Es braucht eigentlich nicht viele Worte. Wenn man sieht, dass fast 1000 Menschen aus dem Landkreis die Hilfe der Tafel in Anspruch nehmen, weiß man, was dort geleistet wird. Darum wollen wir die Aktion der OSTSEE-ZEITUNG auch gerne unterstützen“, sagt Ulf Lebing.

Allianz-Versicherung: Roland Mester überreicht 200 Euro

Roland Mester von der Grimmener Allianz-Agentur spendiert 200 Euro. Quelle: Raik Mielke

„Es ist wichtig, regionale Einrichtungen zu unterstützen. Die Tafel vollbringt eine hervorragende Leistung. Man muss sich im Klaren sein, dass jeder in die Situation kommen kann, in der man die Hilfe der Tafel braucht. Darum sind wir gerne Partner der OZ-Weihnachtsaktion“, sagt Roland Mester.

Baufirma „Resd“ unterstützt Tafel mit 300 Euro

Alexander Jahns von der Grimmener Firma „Resd“ spendiert 300 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Quelle: Raik Mielke

Auch die Grimmener Firma „Resd“ unterstützt die Vorhaben des Tafel-Vereins. Geschäftsführer Alexander Jahns spendierte am Dienstag 300 Euro. „Die Tafel übernimmt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne“, betont er.

Wir bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Bernd und Ilse-Marie Kunze (100 Euro), Monika Schulz (50 Euro), Klaus und Thea Rüster (50 Euro), Anke Hanusik (25 Euro), Georg und Gudrun Düsterhöft (20 Euro), Rebecca Dammer (100 Euro), Heidi Schütz (50 Euro), Toralf und Anette Radke (50 Euro), Ulrich und Brigitte Beilfuß (30 Euro), Manfred Rotsch (25 Euro), Sabine Böttcher (25 Euro), Wolf-Rüdiger und Juliane Segl (25 Euro), Eva-Maria Döring (25 Euro), Krandienst Lange (200 Euro), Hartmut und Margit Schwebke (20 Euro) sowie Elke Polzow (20 Euro).

Von Raik Mielke