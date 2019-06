Vorland

Das Paradies ist gar nicht leicht zu finden. Drei Kilometer hinter dem Ortsausgangsschild von Vorland liegt es. Uwe Alther beschreibt es so: „Wenn du denkst, hier ist die Welt zu Ende, dann bist du richtig.“ Lachend und ein bisschen erschöpft empfängt er zusammen mit seiner Frau Rena am Sonnabend und Sonntag Gäste in seinem 17 Hektar großen Park. Der paradiesische Garten ist noch ein Geheimtipp. Kein Nachbar verrät ihn, der nächste wohnt sowieso zwei Kilometer entfernt.

Anwesen ist seit 1911 im Familienbesitz

Seit 1911 ist das Anwesen im Familienbesitz. Der Großvater von Uwe Alther, ein Kapitän, und die Großmutter, die von einem Gut in Klein Lunow stammte, kauften es einst und nutzten die insgesamt 98 Hektar Land, um einen großen Bauernhof aufzubauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten unzählige Vertriebene auf dem Gelände. „Und wir wurden regelrecht verjagt“, sagt Uwe Alther. Später übernahm die LPG den riesigen Hof. Aber Uwe Alther vergaß seine Herkunft nie. Regelmäßig ging er in Vorland spazieren und schaute nach, wie es auf dem Gelände aussieht. „Ich wollte immer Bauer sein.“ Nach der Wende schlug der Mann zu. Er kaufte das Anwesen seiner Großeltern zurück. „Das ging komplikationslos. Die LPG war froh, dass sie es los waren.“

Landwirt wurde Uwe Alther zwar nicht, dafür baute er ein großes Unternehmen für Pumpen-, Rohr- und Anlagenbau in Greifswald auf. Mittlerweile hat er 40 Angestellte, die deutschlandweit im Einsatz sind. Und ganz nebenbei baute er auch das Anwesen wieder auf. „ich hatte eine Vision und ich habe es geschafft. Es sieht alles so aus, wie ich es mir in den 1990er Jahren vorstellte.“

Uwe Alther pflanzte 7000 Bäume

Mit Freunden, Nachbarn und Kollegen entrümpelte er das verwilderte Gelände und restaurierte das Wohnhaus. Er baute Taubenschläge, denn auch das Federvieh ist ein großes Hobby von Uwe Alther, pflasterte 1200 Quadratmeter Hoffläche, legte Wege an und zog nach zehn Jahren harter Arbeit mit seiner Frau und den beiden Söhnen von Greifswald nach Vorland.

Wenn Uwe Alther sagt, dass er 7000 Bäume pflanzte und damit den Mischwald aufforstete, den sein Opa Anfang des 20. Jahrhunderts anlegte, klingt es fast wie eine Nebensächlichkeit. „Es ist ein Mischwald“, sagt er nur. Um die Blühpflanzen kümmert sich hauptsächlich seine Frau Rena. Mit viel Fantasie und Gespür für das Außergewöhnliche suchte sie Bäume, Sträucher und Pflanzen aus. Ein seltener Blauglockenbaum blüht hier neben unzähligen Hortensien, verschiedenen Arten von Birken, Roten Kastanien, einem Walnussbaum, Rosen, Lilien und Lupinen. Um einen riesigen Findling pflanzte Rena Alther drei Eichen. „In zehn Jahren wird es so aussehen, als wäre der Stein zwischen den Bäumen gefangen“, erklärt sie ihre Vorstellung.

300 Tauben, Pommernenten, Perlhühner, Eichhörnchen und Hofhund Rudi leben auch auf dem Gelände. Zum Tag der offenen Gärten ließ Uwe Alther 95 Tauben in Bremen frei. Um 8.15 Uhr starteten sie dort, um gegen 11.30 Uhr wieder im Paradies in Vorland zu landen. Ein Pfau spreizt sein buntes Gefieder und wohl niemand würde sich wundern, wenn Adam und Eva plötzlich nackt neben einem der Teiche auf dem Gelände auftauchen würden.

