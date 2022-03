Weitenhagen

Dietrich Bonhoeffer war einer der bedeutendsten deutschen Theologen, ein charismatischer Netzwerker und ein Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Wegen seines Widerstands gegen den Nationalsozialismus wurde er im April 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Für den weltläufigen Mann wurde Pommern zu seiner zweiten Heimat.

Dort hat er den größten Teil seiner letzten zehn Lebensjahre verbrachte. Hans-Jürgen Abromeit, früherer Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche, ist ein ausgewiesener Experte für Leben und Werk des bedeutenden Theologen. Seiner Einschätzung nach hat Bonhoeffer im Land am Meer sein Programm von Spiritualität und Widerstand entwickelt. Im illegalen Predigerseminar zunächst auf dem Zingsthof und dann in Finkenwalde bei Stettin prägte er Vikare der Bekennenden Kirche. Das Studentenamt der Bekennenden Kirche nutzte nacheinander mehrere Häuser von Studentenverbindungen in Greifswald. Im Behrenhoffer Schloss fanden zudem Zusammenkünfte der Bekennenden Kirche statt.

Nachfolge Jesu in den Mittelpunkt gestellt

Vom 12. bis 15. Mai ist Abromeit Referent der Tagung „Beten und Tun des Gerechten“ im Weitenhäger Haus der Stille. „Er hat die Nachfolge Jesu wieder in den Mittelpunkt von Theologie und Glaube gestellt“, sagt der Altbischof.

Er habe das so radikal getan, dass er sich für den politischen Widerstand in der NS-Zeit entschied und dafür mit dem Leben bezahlt. „Dennoch glaubte er sich ,Von guten Mächten treu und still umgeben’“, zitiert Abromeit die Verse, die der Widerstandskämpfer am 19. Dezember 1944 im Gestapogefängnis schrieb. Damit habe er unzähligen Menschen Hoffnung gegeben. „Seine Friedensethik ist gerade heute unglaublich aktuell“, betont der Altbischof.

Info: Die Tagung findet im „Haus der Stille“, Hauptstraße 94, 17498 Weitenhagen statt, Anmeldung bis 28. April, Telefon 03834 80330, anmeldung-hds@weitenhagen.de

