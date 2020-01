Tankstellenmitarbeiterin bewahrt Grimmener vor Betrug

Grimmen/Richtenberg

Einer 30-jährigen Mitarbeiterin der Shell-Tankstelle in Richtenberg hat es ein 66-Jähriger aus Grimmen zu verdanken, dass er nicht von einem Betrüger um 1000 Euro erleichtert wurde.

Wie die Polizei informiert, erhielt der Grimmener einen Anruf: Er habe in einem Gewinnspiel 38 000 Euro gewonnen. Damit ihm das Geld ausgezahlt werden könne, müsse er Google-Play-Karten im Wert von 1000 Euro kaufen. Dem wollte der Mann am Donnerstag nachkommen, fuhr deshalb zur Tankstelle in Richtenberg.

Die 30-jährige Tankstellenmitarbeiterin aber vermutete sofort einen Betrugsversuch und informierte gegen 12.20 Uhr die Polizei.

„Es ist sehr lobenswert, wie die Mitarbeiterin der Tankstelle reagiert hat“, sagt Dietmar Grotzky, Leiter des Grimmener Polizeireviers. „Ich möchte mich auf diesem Wege bei der Frau für ihre Aufmerksamkeit und Entschlossenheit bedanken“, fügt er hinzu.

Von Anja Krüger