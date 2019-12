Tanz-Kids vom TSC Grimmen sagen mit bunter Show Danke

Grimmen

Rund 30 Mädchen und Jungen stehen auf dem Parkett im Saal des Grimmener Kulturhauses, aus den Lautsprechern schallt Macarena, der Hit aus den Neunzigern von Los del Rio. Es ist der Auftakt der kleinen Show, die die jungen Tänzerinnen und Tänzer vom Tanzsportclub (TSC) Grimmen bei ihrer Weihnachtsfeier ihren Eltern und geladenen Gästen bieten. Als Dank für die Unterstützung das Jahr über. In vielerlei Hinsicht.

Tanzen fordert Körper und Geist

Moderiert wird die kleine Show von Kirsten Gründel. Sie ist Trainerin und Sportwartin beim TSC. Mit ihr haben die Kids den Macarena-Tanz einstudiert. Synchron lassen die Mädchen und Jungen die Hüften schwingen, vollführen die typischen Armbewegungen zum Takt der Musik. „Tanzen ist der beste Gesundheitssport, weil er Körper und Geist fordert“, sagt Kirsten Gründel. „Und geeignet für jedes Alter“, fügt sie hinzu.

Beim TSC, der Verein hat immerhin 65 Mitglieder, lernen bereits Sechsjährige die ersten Tanzschritte. Disco-Kids nennen sich die Jüngsten im Verein. Die neunjährige Lotte Möller ist eine von ihnen. Bereits seit fünf Jahren tanzt sie, seit dreieinhalb beim TSC. „Hip-Hop mag ich am liebsten“, erzählt das kleine kesse Mädchen. Mittlerweile trainiere sie aber auch Standardtänze. Mit einem Partner. „Ben heißt er“, verkündet sie stolz. Nicht ohne Grund. „Tanzpaare, die an Wettkämpfen teilnehmen wollen, sollten schon einen männlichen und einen weiblichen Part haben“, erklärt die Trainerin.

Tanzbegeisterte Jungen immer gesucht

Das aber ist eines der größten Probleme des Vereins. „Wir sind immer auf der Suche nach Jungen, die sich fürs Tanzen begeistern“, erzählt Kirsten Gründel. Gerade würde es zwar einen kleinen „Aufwind“ geben, was männlichen Nachwuchs betreffe, aber es seien längst nicht so viele, dass es für die tanzbegeisterte Mädchenschar reichen würde. „Derzeit haben wir sieben Tanzpaare im Verein. Manche haben aber gerade erst angefangen“, berichtet sie.

Während die Tanzpaare ein festes Trainingsziel haben, nämlich bei Wettkämpfen möglichst gut abzuschneiden, steht bei den Disco-Kids zunächst der Spaß an der Bewegung zur Musik im Vordergrund. „Der Anfang ist es, eine Verbindung von Schritten und Musik zu schaffen“, berichtet Kirsten Gründel. Schließlich werden dann Choreografien einstudiert, diese auch bei öffentlichen Veranstaltungen, wie dem Maibaumfest in Grimmen, präsentiert.

Tanzshow als Dank für Sponsoren und Eltern

Über einheitliche Kleidung in Form von T-Shirts, gesponsert von Corina Westphal vom Reisebüro "K&K Reisen", konnten sich die jungen TSC-Tänzerinnen und -Tänzer freuen. Quelle: privat

Oder eben als Dankeschön innerhalb der Weihnachtsfeier. Diese nutzen der Verein und die jungen Sportler in diesem Jahr auch, um den Sponsoren zu präsentieren, was sie drauf haben. Denn ohne finanzielle Unterstützung geht es, wie in beinahe allen Vereinen, nicht. Und sei es, wenn es darum geht, in einheitlicher Kleidung auftreten zu können. Das zumindest können sie jetzt dank des Grimmener Reisebüros „K&K Reisen“ von Corina Westphal. Sie und Kollegin Katrin Blank überraschten die jungen TSC-Tänzerinnen und -Tänzer mit T-Shirts.

„Und auch viele weitere Firmen aus Grimmen haben uns unterstützt, wie beispielsweise Resd, die Sparkasse, Martin Scheitor, die Rosen- und die Mühlenapotheke“, erzählt Kathleen Möller. Die Mama von der neunjährigen Lotte ist neben Janine Dähn eine der engagierten Eltern, bei denen sich die Kids am Dienstagabend mit ihrer Tanzshow ebenfalls bedanken.

Trainingszeiten TSC Grimmen: immer dienstags im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ ab 15.30 Uhr Anfänger, ab 16.30 Uhr Disco-Kids, ab 17.30 Uhr Paartänzer

Von Anja Krüger