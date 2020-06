Tanzende Figuren, eine Galerie im Grünen und Musik: So facettenreich ist Kunst:Offen 2020 rund um Grimmen

Zarrendorf/Willershusen/Müggenwalde

Würde nicht die weiß-blaue Fahne mit dem unverkennbaren Schriftzug „Kunst: Offen“ am Haus flattern und das Hinweisschild auf die diesjährige Aktion nicht in der Auffahrt in der Bahnhofstraße 24 in Zarrendorf stehen, würde wohl kein Kunstinteressierter vermuten, dort einen Künstler anzutreffen.

Doch auf dem Grundstück des von der Straße aus unscheinbaren Hauses erschließt sich dem Besucher eine andere Welt – die Welt des gebürtigen US-Amerikaners Randolph H. Wolf. Es nicht die einzige Überraschung der diesjährigen Aktion Kunst:Offen, deren 26. Auflage aufgrund der Corona-Krise anders ist, als die Jahre zuvor.

Zarrendorf : Wo Farbkleckse zu Figuren werden

Werke von Randolph H. Wolf. Quelle: Kai Lachmann/OZ-Archiv

Die Welt von Randolph H. Wolf ist bunt und facettenreich. „Dabei habe ich früher Angst vor Farben gehabt“, sagt der 69-Jährige. Jetzt stehen unzählige Werke in seinem Atelier mit der großen Glasfront mit Sicht bis zum Horizont. Werke mit kräftigen Farben, ungewöhnlichen Formen. „Hier verbringe ich rund 50 Stunden pro Woche“, erzählt der Allgemeinmediziner, der in Stralsund für 20 Stunden pro Woche als Hausarzt praktiziert. Seine Werke sind einzigartig. Was zunächst ein Wirrwarr von Farbklecksen scheint, wird beim genauen Betrachten zu einem Zusammenspiel von Figuren. Durch seine Technik, zwei oder mehr Formen überlappend oder nebeneinander zu platzieren, scheinen diese sich in einer dreidimensionalen Welt zu bewegen.

Goethes Faust „trieb“ ihn nach Deutschland

Randolph H. Wolf ist in Columbus, Ohio geboren und aufgewachsen. Nach der High School hat er hin und wieder quartalsweise an der Ohio State University Geistes- und Sozialwissenschaften, zwischendurch aber auch an dem Columbus College of Art and Design studiert bis der Wehrdienst seine Ausbildung 1969 unterbricht. „Nach Deutschland kam ich, weil ich Deutsch lernen wollte, Goethes Faust in Originalsprache lesen wollte“, erzählt er. „Aber ich bin in Göttingen, in Bayern, gelandet“, fügt er hinzu und lacht. In Göttingen hat er schließlich auch Medizin studiert und ist 2009 nach Stralsund gezogen. Erst vor rund drei Jahren hat er sein Atelier in Zarrendorf bezogen, das er sich hinter dem Wohnhaus der Familie eingerichtet hat. „Hier arbeite ich manchmal die ganze Nacht durch“, erzählt der aufgeschlossene Mann zu dessen Lieblingskünstlern Picasso gehört. „Nicht seiner Werke wegen, sondern wegen seines Schaffensdrangs“, erklärt Wolf.

Er selbst habe angefangen zu malen, noch bevor er habe sprechen können. „Ich habe als Kind alles Mögliche angemalt – dafür viel Prügel im Laufe meines künstlerischen Schaffens eingesteckt“, sagt er. Umso mehr Aufmerksamkeit wird ihm jetzt zuteil. In einem Nebenraum seines Ateliers stehen sieben seiner Werke einhüllt in Folie. „Sie werden ab dem 11. Juni im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin ausgestellt“, erzählt er nicht ganz ohne Stolz.

Willershusen : Eine Galerie inmitten der Natur

Das Grundstück von Künstler Lutz Wierszbowski in Willershusen: eine Galerie im Grünen. Quelle: Anja Krüger

Der 69-Jährige ist einer der insgesamt rund 200 vorpommerschen Künstler, die am Pfingstwochenende ihr Atelier für Besucher geöffnet haben. Trotz der Einschränkungen, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat, ist das Interesse groß. Bereits 15 Besucher hat Lutz Wierszbowski, Künstlername: Luwi, am Sonnabendmittag zu Gast gehabt. In Zeiten von Corona ist sein Atelier „Kuhnstalle“ in Willershusen, eher Nebensache. Die Besucher genießen es, auf dem Grundstück einen Rundgang zu machen, seine unzähligen Keramiken und Skulpturen inmitten der Natur betrachten zu können.

In Müggenwalde von der Atmosphäre überrascht

Mit Livemusik wartete Künstler Thomas Reich in Müggenwalde auf. Quelle: Anja Krüger

Wie auch bei Künstler Thomas Reich auf dem Gelände der alten Wassermühle in Müggenwalde, wo die Besucher mit handgemachter Musik unter freiem Himmel eine besondere Überraschung erwartet. Eine, mit der zumindest Christiane Haase und Bernd Peters aus Tessin nicht gerechnet haben. „Wir sind durch Zufall hier gelandet. Eigentlich haben wir hier in der Region uns nur die Wildholzmöbel von Hilmar Matthes in Buchholz anschauen wollen. Auf dem Rückweg über die Dörfer haben wir zufällig das Schild, das auf den Skulpturenpfad hinweist, gesehen und wollten uns den einfach mal anschauen“, erzählt Christiane Haase.

„Jetzt sind wir schon seit gut einer Stunde hier, weil wir so begeistert sind von der Atmosphäre“, fügt sie hinzu. Ursprünglich sei der Plan des Paares gewesen, an diesem Tag auch noch das Atelier eines Künstlers in ihrer Heimatregion zu besuchen, „aber das werden wir heute wohl nicht mehr schaffen“, meint sie, lehnt sich zurück und lässt die Musik weiter auf sich wirken.

Von Anja Krüger