Im DRK-Krankenhaus Grimmen droht am Donnerstag Streik. Dazu hat die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen. Nach einem kurzfristigen Abbruch der Tarifverhandlungen durch die Geschäftsführung soll mit einem Warnstreik der Druck erhöht werden.

Das DRK-Krankenhaus Grimmen in Bartmannshagen: Ab 6 Uhr treten die nichtärztlichen Beschäftigten der Klinik am Donnerstag womöglich in den Warnstreik. Dazu hat die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen. Quelle: Almut Jaekel