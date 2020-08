Tarifstreit: Gewerkschaft ruft für Donnerstag zum Streik im DRK-Krankenhaus Grimmen auf

Grimmen

Die Gewerkschaft Ver.di hat am Mittwoch zum Streik im DRK-Krankenhaus Grimmen aufgerufen. Die nichtärztlichen Beschäftigten der Klinik in Bartmannshagen sind aufgefordert, am Donnerstag ab 6 Uhr die Arbeit niederzulegen. Mit einem Warnstreik soll der Druck zur Durchsetzung der tariflichen Forderungen gegenüber der Geschäftsleitung erhöht werden. Auslöser für den Streikaufruf ist laut Ver.di der kurzfristige Abbruch der Tarifverhandlungen durch die DRK-Geschäftsführung.

Absage kam einen Tag vor Verhandlungstermin

Zu wenig Lohn, Personalmangel – seit Monaten kämpfen die Mitarbeiter der Krankenhäuser Grimmen und Grevesmühlen -Träger ist das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) – um einen Tarifvertrag. Doch die Verhandlungen mit dem gemeinsamen Geschäftsführer Jan Weyer ziehen sich in die Länge. Nach bereits einer Verhandlungsrunde habe der Arbeitgeber einseitig die Gespräche abgebrochen, teilt Ver.di mit. Die Absage sei einen Tag vor dem zweiten Termin erfolgt, der für den 14. August angesetzt war. Der Anwalt des Arbeitgebers habe den Verhandlungsabbruch in einer E-Mail unter anderem mit betriebsöffentlicher Kritik von Ver.di-Verhandlungsführer Johannes Brückner begründet. Der Gewerkschaftssekretär übte harsche Kritik an inzwischen geschlossenen Betriebsvereinbarungen zu Entgelten, Arbeitszeit und Urlaub für beide Krankenhäuser, die auch bei Mitarbeitern umstritten sind.

Gewerkschaft übt Kritik an Betriebsvereinbarung

Diese Vereinbarungen sehen unter anderem vor, dass Beschäftigte in der Pflege ab sofort Entgelte auf dem Niveau des bundesweit geltenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) erhalten – eine Kernforderung von Ver.di. Kritikpunkt der Gewerkschaft: Alle anderen Berufsgruppen im Krankenhaus erhalten nur minimale Steigerungen und geraten ins Hintertreffen. Sie verdienen im Durchschnitt 20 Prozent weniger gegenüber ihren Kollegen in umliegenden Häusern. Als Beispiel führt die Gewerkschaft eine ausgebildete Köchin in Vollzeit an, die nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit im Grimmener Krankenhaus gerade mal 1 942 Euro erhalte. Würde sie nach TVöD bezahlt werden, käme sie auf 2.930 Euro – fast 1 000 Euro mehr im Monat. Auch Physio- oder Ergotherapeutinnen sind benachteiligt. Laut Vereinbarung erhalten sie nach 15 Jahren 2846 Euro, nach TVöD) wären es 455 Euro mehr.

Ver.di-Verhandlungsführer: Keil wird in Belegschaft getrieben

„So eine Ungleichbehandlung gibt es mit einem Tarifvertrag nicht.“, erklärt Johannes Brückner. „Wir begrüßen die längst überfälligen Entgeltsteigerungen. Sie müssen aber für alle Beschäftigten gelten. So wie es unsere Tarifforderungen vorsehen“, betont der Ver.di-Verhandlungsführer. Er sieht hinter der Ungleichbehandlung eine bewusste Strategie: „Hier wird ein Keil in die Belegschaft getrieben.“ Ver.di vertritt die Interessen von mehr als 220 der etwa 350 nichtärztlich Beschäftigten an beiden Krankenhäusern, die eine Angleichung ihrer Arbeitsbedingungen an den TVöD in vollem Umfang fordern. Die Ärzte in den DRK-Krankenhäusern in MV haben bereits einen eigenen Tarifvertrag. Ihre Interessen vertritt als Fachgewerkschaft der Marburger Bund.

Notdienst wird eingerichtet

Der Streikaufruf von Ver.di für Donnerstag ist raus für das DRK-Krankenhaus Grimmen, das über 106 Betten verfügt und in dem jedes Jahr etwa 5800 Patienten stationär und 6400 ambulant behandelt und betreut werden. Sollten die nichtärztlichen Beschäftigten dem Aufruf folgen, sei die medizinische Versorgung aber nicht gefährdet, teilt Ver.di mit. Während der Zeit des Warnstreiks wird es einen Notdienst geben.

