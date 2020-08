Grevesmühlen

Der Tarifstreit um die Anpassung der Löhne und Gehälter der Mitarbeiter an den DRK Krankenhäusern in Grevesmühlen und Grimmen geht weiter. Am Donnerstag gab es im Rahmen eines neues Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Sie organisierten eine Kundgebung vor dem Krankenhaus in Grevesmühlen. Hintergrund ist der Stillstand bei den Tarifgesprächen zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung, die einen Verhandlungstermin vor zwei Wochen überraschend abgesagt hatte.

Seitdem gibt es keine Reaktionen vonseiten der Krankenhausführung. Geschäftsführer Jan Weyer hat die Presseanfragen in den vergangenen Tagen unbeantwortet gelassen. Auch die Gewerkschaft wartet auf ein Signal zur Fortsetzung der Verhandlung. Vor Ort waren am Donnerstag auch Vertreter der Kommunalpolitik.

Von Michael Prochnow