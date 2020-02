Bartmannshagen

Um die Zukunft ihrer Arbeitsstätte und des Krankenhauses in der Region Grimmen sorgen sich die nichtärztlichen Mitarbeiter im DRK-Krankenhaus in Bartmannshagen. Sie fordern einen Tarifvertrag, in dem die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber geregelt sind. Und wollen so der Abwanderung der Mitarbeiter entgegenwirken.

Denn zur Zeit existiere ein solcher Vertrag nicht, lediglich eine Betriebsvereinbarung. Es würden Pflegekräfte fehlen, so dass in einigen Abteilungen der Betrieb gefährdet sei, erzählen Mitglieder der Tarifkommission, die sich bereits im vergangenen Jahr mit sieben Teilnehmern bildete. Das Ziel: Mithilfe der Gewerkschaft Verdi Tarifverhandlungen mit der Geschäftsführung aufnehmen.

Mitarbeiter wandern ab

„Was passiert mit unserem Krankenhaus, hat es überhaupt eine Zukunft? Werden wir vielleicht sogar unsere Arbeitsplätze verlieren und die Region die gute Versorgung hier im Haus?“: Schwester Steffi ist wie ihre Kolleginnen und Kollegen sehr besorgt und bringt diese Ängste auf den Punkt.

„Wir haben den Eindruck, unser Geschäftsführer Jan Weyer hat kein großes Interesse an unserem Haus“, sagt sogar Kerstin Schmidt, Leiterin der Physiotherapie. Es habe viele Gespräche mit ihm gegeben, er habe Verständnis gezeigt, aber es gebe keine Änderungen.

Die Mitarbeiter werden nicht nach Tarif bezahlt. „Und sie wandern ab, wenn sie in Nachbarstädten an die 400 Euro mehr pro Monat bezahlt bekommen“, erzählen die Tarifkommissionsmitglieder. Junge Kollegen, die im Haus ausgebildet werden, würden deshalb bald danach gehen.

Es geht der Tarifkommission nicht nur um die Pflegekräfte im Haus. „Niemand darf hinten runterfallen“, fordern sie. Betroffen seien auch die Mitarbeiter der Küche, am Empfang, in der Verwaltung, in der Physiotherapie und die Handwerker. Die Küchenmitarbeiter beispielsweise würden ebenfalls nicht so bezahlt, wie sie nach ihrem Berufsstand eingruppiert sein sollten. Schwester Steffi erklärt: „Wir fordern nichts, was nicht legitim ist, wir sind keine Bittsteller und wir wollen nur, dass alle im Haus genau dafür bezahlt werden, was sie leisten.“

Mitgliederversammlung am Dienstag

Am 18. Februar findet am Krankenhaus Bartmannshagen eine Mitgliederversammlung der Gewerkschaft statt. Immerhin 70 Prozent der nichtärztlichen Mitarbeiter sind Gewerkschaftsmitglieder. Dann soll das weitere Vorgehen besprochen werden.

„Die Tarifkommission hat die Voraussetzungen für Verhandlungen geschaffen, der ­Verdi-Bundesvorstand muss aber die Verhandlungsvollmacht erteilen“, erklärt Verdi-Gewerkschaftssekretär Johannes Brückner.

Krankenhaus Bartmannshagen: 235 Mitarbeiter Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) ist Träger des Krankenhauses Grimmen in Bartmannshagen. Das Haus verfügt über 106 Betten und hat in der Region einen sehr guten Ruf. Jährlich werden etwa 5800 Patienten stationär und 6400 Patienten ambulant von insgesamt rund 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern behandelt und betreut. 70 Prozent aller nichtärztlichen Mitarbeiter sind gewerkschaftlich organisiert. Sie fordern einen Tarifvertrag, der alle Rechte und Pflichten regelt. Gegenwärtig gibt es lediglich eine Betriebsvereinbarung.

Im DRK-Krankenhaus in Grevesmühlen – es steht unter derselben Geschäftsführung wie das in Bartmannshagen – scheinen die Fronten zwischen Krankenhausmitarbeitern und der Geschäftsführung verhärtet.

Mitarbeiter kritisieren dort unter anderem Personalmangel, unzureichende Kommunikation mit der Geschäftsführung und dass sie zu wenig Lohn bekämen – immerhin 30 Prozent weniger im Vergleich zu Krankenhausmitarbeitern in Lübeck und Wismar beispiels­weise. Auch sie fordern einen Tarifvertrag.

