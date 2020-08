Tarifstreit eskaliert: Am Krankenhaus in Bartmannshagen wird gestreikt

Bartmannshagen

Gerechte Vergütung für alle Mitarbeiter – egal ob in der Pflege, der Küche oder anderswo im Haus. Für diese Forderung streikten am Donnerstag ab 6 Uhr die nichtärztlichen Beschäftigten am Krankenhaus Grimmen des Deutschen Roten Kreuzes in Bartmannshagen. Gut 80 Mitarbeiter trafen sich vor dem Eingangsportal, um auf ihre Forderungen im Warnstreik aufmerksam zu machen. Zuvor war der Streit um Tariflöhne für alle etwa 200 nichtärztlichen Beschäftigten im Haus eskaliert, die Geschäftsleitung hatte die Gespräche kurzfristig abgebrochen. Gestreikt wurde auch am Krankenhaus in Grevesmühlen, das unter der gleichen Geschäftsleitung steht.

„Wir erwarten von Geschäftsführer Jan Weyer, dass wir an den Verhandlungstisch zurückkehren“, sagte Verdi-Mitarbeiter Johannes Brückner, der damit den 140 gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern in Bartmannshagen aus der Seele sprach. Ziel der Gespräche und Verhandlungen ist seit einem knappen Jahr, einen Tarifvertrag für alle Beschäftigungsgruppen in beiden Krankenhäusern in Bartmannshagen und Grevesmühlen abzuschließen.

Tarifkommission : Alle Mitarbeiter gleichberechtigt

Verdi-Mitarbeiter Johannes Brückner: Der Arbeitgeber hat – ohne die Mitarbeiter zu informieren – mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen Quelle: Almut Jaekel

Ein Gesprächstermin zwischen Geschäftsleitung und Tarifkommission war Mitte August kurzfristig einen Tag zuvor vonseiten der Geschäftsführung abgesagt worden, schildern die Mitglieder der achtköpfigen Tarifkommission. „Damit waren unsere Verhandlungen abgebrochen.“ Johannes Brückner: „Der Arbeitgeber hat daraufhin sofort – ohne die Mitarbeiter zu informieren – mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen.“ Danach sollen zwar die Beschäftigte in der „Pflege am Bett“ ab sofort Entgelte auf dem Niveau des bundesweit geltenden Tarifvertrages erhalten. „Das war längst überfällig“, sagt Brückner. Alle anderen Berufsgruppen erhalten jedoch nur minimale Steigerungen und verbleiben durchschnittlich 20 Prozent unterhalb des üblichen Niveaus. „Das geht so nicht, und deshalb streiken wir“, sind sich die Mitglieder der Tarifkommission einig. Laut Verdi soll eine ausgebildete Köchin in Vollzeit nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit 1942 Euro erhalten. Nach TVöD liegt der Lohn bei 2930 Euro. Eine Physio- oder Ergotherapeutin erhält ebenfalls nach 15 Jahren 2846 Euro, nach Tarif wären es 455 Euro mehr.

„Wir können als Krankenhaus nur wie ein Zahnrad gemeinsam funktionieren und ineinandergreifen. Wir brauchen Mitarbeiter in der Küche, im Empfang, in der Verwaltung, die Handwerker und in der Physiotherapie genauso wie die Pflegekräfte“, sagt Schwester Christine, ebenfalls Mitglied der Kommission. Besonders schlimm findet sie, dass während der Tarifverhandlungen die Betriebsräte an beiden Häusern die Vereinbarung abgeschlossen haben. „Deshalb sehen wir jetzt auch nur diesen Schritt des Streiks als richtig und wichtig an. Man hat uns keine Wahl gelassen und angesichts des Streiks sind wir nun wieder voller Hoffnung“, sind sich die Beschäftigten einig.

Mitarbeiter: Geschäftsführer muss an Verhandlungstisch zurück

„Jetzt erwarten wir vom Geschäftsführer Jan Weyer, dass er an den Verhandlungstisch zurückkehrt, sonst werden wir erneut in den Arbeitskampf treten“, machte Johannes Brückner die weiteren Schritte deutlich. Am Donnerstag war der Streik bis 12 Uhr angesetzt. Selbstverständlich gab es Notstandsregelungen und dringende Fälle wurden versorgt. „Geplante Eingriffe wurden aber verschoben“, informierten die Pflegekräfte, die dabei auch auf die Unterstützung der Ärzte im Haus bauen konnten.

„Ich bin total dankbar, dass es überhaupt so weit gekommen ist“, sagt Mitarbeiterin Miriam Sauer und meint damit, dass so viele Mitarbeiter gemeinsam für gleichberechtigte Löhne im Krankenhaus auftreten. Diesen ersten Erfolg sieht sie in der Arbeit der Tarifkommission begründet, „die sich so sehr für uns alle eingesetzt“.

Verdi : Öffentliche Hand in der Verantwortung

Verdi-Mitarbeiter Brückner sieht es als grundlegende Frage an, wie in der Gesellschaft die Arbeit der Mitarbeiter in einer solchen Einrichtung wie dem Krankenhaus wertgeschätzt wird. „Dabei ist die öffentliche Hand in der Verantwortung“, sagt er. Denn niemand komme auf die Idee, dass beispielsweise eine Bibliothek kostendeckend arbeiten müsse. Ein Krankenhaus im ländlichen Raum, das für die normale Gesundheitsvorsorge zuständig sei, aber schon. Für absolut falsch hält er jedoch den möglichen Schritt, einzelne Bereiche, auszugliedern. Das könne beispielsweise die Küche, die Reinigung oder die Physiotherapie betreffen. Aber dann solle der Arbeitgeber auch bedenken, dass alles Kollegen die Auswahl haben: Fachkräfte werden gesucht.

Von der Geschäftsführung der beiden DRK-geführten Krankenhäuser in Bartmannshagen und Grevesmühlen gab es bisher keine Auskünfte zur aktuellen Situation.

Von Almut Jaekel