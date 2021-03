Tribsees

Immer Ärger mit dieser Autobahn. Nachdem die A 20 bereits weltweit als Langzeitbaustelle bekannt ist, hat sie nun womöglich einen neuen Rekord gebrochen: als langsamste Schnellstraße Deutschlands, vielleicht sogar der Welt.

Denn seit mehreren Tagen kann die Baustelle bei Tribsees nicht mehr wie sonst mit 60 km/h befahren werden. Stattdessen müssen die Autofahrer nun mit Tempo 40 und an einer Stelle sogar mit nur 10 km/h über das Loch schleichen. Geschwindigkeiten, die selbst für Baustellen auf Autobahnen ungewöhnlich sind.

Grund für den neuen Pendlerfrust ist ein fehlendes Verbindungsblech. Die dadurch entstandene Lücke zwischen fester Autobahn und Behelfsbrücke darf sicherheitshalber nur im Schritttempo überrollt werden. Was war geschehen?

Bereits vergangene Woche hatte sich das Blech gelöst, drohte hochzuschlagen und damit Schäden an Fahrzeugen zu verursachen. Die zuständige Autobahn GmbH schaffte während einer kurzen Vollsperrung der Strecke eine provisorische Lösung. Die hatte nun die drastische Geschwindigkeitsbeschränkung zur Folge, wie eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte.

Eine Lösung ist jedoch schon bald in Sicht: Am Donnerstag wird das Autobahnteilstück zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees voll gesperrt. Ab 8 Uhr morgens bis voraussichtlich 16 Uhr muss die Baustelle dann über die Landstraßen 19 und 23 umfahren werden. In dieser Zeit wird das Loch über dem Loch mit Gussasphalt aufgefüllt.

Dann sollen Autofahrer auch wieder mit immerhin 60 km/h über die Behelfsbrücke fahren dürfen. Ein Wermutstropfen: Die ärgerlichen Huckel werden bleiben, bis die A 20 voraussichtlich Ende 2023 wieder komplett heil ist.

Von Philipp Schulz