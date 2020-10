Temposünder in Stralsund gestoppt: Fahrer beleidigt Polizisten

Stralsund

Die Polizei hat in Stralsund einen Temposünder aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle legte der Mann obendrein ein vermutlich gefälschtes Gesundheitsattest vor und beleidigte Polizeibeamte.

Zu schnell gefahren

Den Mann, ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Wendorf, zogen Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund am vergangenen Freitagabend gegen 22 Uhr mit seinem Pkw Seat bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Friedrich -Engels-Straße in der Hansestadt aus dem Verkehr. Er war zu schnell gefahren, hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 12 km/h überschritten.

Verdächtiges Gesundheitszeugnis

Bei der Verkehrskontrolle trug der Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung und legte dafür ein von einem österreichischen Arzt ausgestelltes Attest vor, wonach er vom Tragen der Schutzmaske befreit sei. Recherchen ergaben jedoch den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Gesundheitszeugnis handelt. Daraufhin stellten die Beamten das Dokument sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der 37-Jährige äußerte sein Unverständnis darüber und beleidigte die Polizeibeamten. Dafür muss sich der uneinsichtige Temposünder nun in einem weiteren Ermittlungsverfahren verantworten, das die Beamten gegen ihn einleiteten.

Von OZ