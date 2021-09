Tenor Björn Casapietra gibt Konzert in Grimmen: „Bin sehr gespannt auf diesen Ort“

Grimmen

Der Tenor Björn Casapietra kommt nach Grimmen. Hier setzt er am 10. Oktober seine Tour „Himmelslieder“ in der St.-Marienkirche der Stadt fort. Jetzt sprach er mit uns über seine Lieder, die Corona-Pandemie und darüber, wie er sich auf den Auftritt in Grimmen vorbereitet und wo er am liebsten singt.

Herr Casapietra, Ihre aktuelle Tour läuft schon seit Juli. Doch am 10. Oktober sind Sie erstmals in Grimmen?

Die Tournee läuft fantastisch. Allerdings haben wir noch nie in Grimmen gastiert und dann bin ich immer etwas unsicher, wie es angenommen wird.

Sie sind mit ihren Konzerten regelmäßig in Rostock, in Stralsund oder in Greifswald zu Gast. Nun zum ersten Mal Grimmen.

Richtig, und ich bin sehr gespannt auf diesen Ort. Die Kirche hat eine unglaublich fantastische Akustik. Die wird mit meiner klassischen Tenor Stimme gut harmonieren. Ich freue mich immer wahnsinnig, neue Orte kennenzulernen.

Haben Sie auch vor, sich die Stadt Grimmen anzusehen?

Ich nehme mir meistens die Zeit, nach dem Soundcheck noch ein bisschen durchs Zentrum zu laufen, um die Stimmung aufzufangen.

Was dürfen ihre Zuschauer in ihrer Tournee „Himmelslieder“ erwarten?

Die schönsten Himmelslieder der Welt. Und damit die schönste Tournee, mit der ich jemals unterwegs war. Vom „Ave Maria“ von Franz Schubert, über das „Halleluja“ von Leonard Cohen. Von „Adeste Fideles“ über die Vertonung von Dietrich Bonhoeffers Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Warum haben Sie gerade diese Lieder ausgewählt?

Es sind alles Lieder, die Kraft geben sollen, Zuversicht und Hoffnung. Im Moment herrscht mir zu viel Angst. Zuerst hatten wir alle Angst vor einem tödlichen Virus. Zu Recht. Dann vor der Impfung, vor Nebenwirkungen, davor, dass der kleine Laden zumachen muss. Davor, dass wir unseren Job verlieren. Und Musik hat jetzt die Aufgabe, zu heilen. Und was würde sich dafür besser eignen, als Himmelslieder? Ich habe mit meinen Konzerten vor, zu heilen. Das ist mein Job.

Wie haben Sie persönlich die Zeit der Corona-Einschränkungen erlebt?

Ich habe jetzt anderthalb Jahre meinen Beruf nicht ausüben können. Keine Konzerte geben können. Nicht Musik machen können. Das war hart, es fühlte sich an, wie auf Leim zu laufen.

Konzert in Grimmen Björn Casapietra gastiert mit seinen „Himmelsliedern“ am 10. Oktober um 18 Uhr in der Grimmener St. Marien-Kirche. Eintrittskarten zum Preis zwischen 30 und 35 Euro gibt es unter anderem in der Stadtinformation im Wasserturm. Aufgrund der immer noch angespannten Lage bitten die Veranstalter die Besucher, eine Maske mit sich zu führen sowie einen Impfnachweis. Ob und welche Maßnahmen gelten, entscheidet sich kurzfristig und werde vor Ort bekanntgegeben.

Haben Sie auch etwas aus dieser Zeit mitgenommen?

Diese anderthalb Jahre sind der Grund, warum ich im Moment so motiviert bin. Ich fühle mich wie ein Stier, der vor einem roten Tuch steht und mit den Hufen scharrt. Wir sind seit Anfang Juli wieder unterwegs mit den Himmelsliedern und kein Konzert endet ohne Standing Ovations. Ich sage das nicht, um anzugeben, ich sage das, weil ich stolz darauf bin. Und in Orten, in denen ich noch nie war, bin ich meistens besonders motiviert. Ich freue mich wahnsinnig auf Grimmen und will ein Konzert singen, dass niemand mehr vergisst.

Wie bereiten Sie sich auf Konzerte vor, wo singen Sie sich am liebsten ein?

Auf dem Klo. Definitiv. Die Akustik in den Toiletten ist meistens die beste. Was schlicht und einfach an den Kacheln an den Wänden liegt. Außerdem kommen mein Pianist und ich früh genug an, um das ganze Programm in Ruhe beim Soundcheck schon mal anzuspielen. Im Moment, nach den letzten anderthalb Jahren Pandemie, bin ich so motiviert, dass ich mich fast nicht mehr Einsingen brauche. Ich singe endlich so frei, so leidenschaftlich und technisch so sicher, wie ich mir das mein ganzes Leben lang gewünscht habe. Außerdem liebe ich das Programm. Lieder wie „Tochter Zion“, John Lennons „Imagine“, oder „Guten Abend, gut Nacht“ von Johannes Brahms, die liegen mir einfach. Ich wünsche mir, dass die Menschen nach unserem Konzert in Grimmen aus der Kirche gehen und das Gefühl haben, dass die Sterne am Himmel etwas heller leuchten.

Von Almut Jaekel