Tesla, Bockwurst und bespuckte Geldscheine: So läuft ein Abend am Pommern-Dreieick

Stralsund/Grimmen

 „Tanken muss jeder. Deshalb kommen Leute aus allen Schichten her.“ Steffen Falk hat schon zehntausende Kunden bedient, dabei arbeitet der 32-Jährige erst seit einem halben Jahr in der Star-Tankstelle am Pommern-Dreieck bei Grimmen. Noch ist sie die einzige in Vorpommern-Rügen, die in unmittelbarer Nähe zur Autobahn liegt. In Böhlendorf, 30 Kilometer in Richtung Rostock, wird über den Bau einer weiteren Tanke mit Fast-Food-Restaurant nachgedacht.

Aber noch ist es nicht soweit. Deshalb bleibt das Pommern-Dreieck stark frequentiert. Freitags und sonntags ist besonders viel los, sagt Falk. An diesem Freitagabend stehen vor jeder Zapfsäule zeitweise gleich mehrere Autos und warten, bis sie an der Reihe sind. „Wir haben mehr als 2000 Kunden am Tag“, berichtet der Tankstellenwart, der in seiner Schicht zwischen 14 und 23 Uhr kassiert, Regale einräumt, Toiletten wischt, für Ordnung sorgt. Viele Kunden seien freundlich, andere bekämen nicht mal ein Hallo heraus. Auch Kundschaft ohne Maske habe er erlebt. „Da ist schon viel Aggressivität dabei.“ Einer, so erzählt er, habe ihm mal auf einen Geldschein gespuckt, ein anderer Prügel angedroht. Falk selbst bleibe ruhig in solchen Momenten und sagt: „Wir haben ein gutes Verhältnis zur Polizei.“

Besonders am Freitagabend ist an der Tanke viel los. Quelle: Kai Lachmann

Mehr als nur Benzin, Bier und Bockwurst

So gibt es hier mehr als nur Benzin, Bier und Bockwürste, von denen täglich rund 300 über die Theke gehen. Es gibt Geschichten zu hören – wenn man danach fragt. Denn jeder Kunde kommt von irgendwo her und will irgendwo hin.

Da wäre an diesem Abend zum Beispiel Stefan Elies aus der Nähe von Winsen/Luhe in Niedersachsen, der sich sehr über sein Auto freut. Er steht rauchend neben dem schwarzen Tesla und wartet 45 Minuten, bis die Batterie wieder bei 80 Prozent ist. Damit kommt er 320 Kilometer weit. „Seitdem ich mit dem Wagen fahre, spare ich viel Geld. Ich bin Pendler und habe vorher mit meinem Polo 450 Euro im Monat fürs Tanken bezahlt. Fürs Laden zahle ich hingegen gar nichts.“ Der Wagen sei vom Hersteller werbewirksam mit der Garantie verkauft worden, dass der Strom dafür an speziellen Tesla-Säulen gratis ist. Am Pommern-Dreieck gibt es davon gleich vier.

Stefan Elies freut sich über seinen Tesla. Der VW Polo, den er vorher fuhr, verursachte höhere Kosten. Quelle: Kai Lachmann

„Tesla-Fahrer sind gemütlich unterwegs“

Außerdem habe er den Wagen „günstig geschossen“. Einen Tesla? Wie geht das? Elies erzählt, dass sein Arbeitgeber das Fahrzeug (Neupreis: mehr als 100 000 Euro) ausgemustert hatte. Sein jetziger Besitzer musste für den Gebrauchten dann nur noch 30 000 Euro zahlen. Und wo geht es hin? „Nach Swinemünde. Meine Schwiegereltern haben dort ein Haus gekauft. Morgen geht es schon wieder zurück.“ Obwohl sein Wagen deutlich mehr könnte, fährt er nicht schneller als 130. „Tesla-Fahrer sind generell eher gemütlich unterwegs.“

Einen selten gewordenen Anblick bietet Rafael Pincho. Der 29-jährige Portugiese sitzt auf einer silberfarbenen Triumph und wartet, dass der Wagen vor ihm die Zapfsäule freimacht. Warum fährt er Ende Oktober auf so einer Maschine durch die Dunkelheit? Antwort: Er hat sich gerade einen Traum erfüllt. „Dieses Motorrad habe ich mir vorhin in Lübeck gekauft.“ Der Windturbinen-Techniker musste einige Zeit sparen, bis er die 8200 Euro für die gebrauchte Maschine beisammen hatte.

Rafael Pincho (29) hat sich gerade dieses Motorrad gekauft und bringt es von Lübeck nach Hause in Stralsund. Quelle: Kai Lachmann

Nun geht es weiter nach Stralsund, wo er seit drei Jahren wohnt. Eine schöne Stadt, findet der Südeuropäer. „Nur das Wetter könnte besser sein. Aber ich bin ja nicht wegen des Wetters hergekommen.“ Es war die Arbeit, die ihn lockte. Das Wochenende mit „seiner Neuen“ wird vermutlich aufregend und der Start in die nächste Woche ebenso, denn: „Ich fange am Montag einen neuen Job an.“

Mit dem Wohnmobil zum Ozeaneum

An der Zapfsäule daneben rollt ein Wohnmobil heran, ein ziemlich großes Schlachtschiff. „Wir haben es vor drei Jahren gekauft. Für wie viel, das mag ich gar nicht sagen“, erzählt Carsten Kopec aus Gägelow bei Wismar. Er ist Fahrer, Firmeninhaber und Vater einer Familie mit vier Kindern. Drei davon – Max, Elli (beide 12) und Erwin (8) – sind heute an Bord, ebenso Mutter Dana. „Wir arbeiten sehr viel, dass wir es nicht schaffen, zusammen in den Urlaub zu reisen.“ Deshalb seien spontane Wochenend-Touren mit dem Wohnmobil der Ersatz – „zehn- bis zwölfmal im Jahr“, so schätzt er. Wo geht dieses Mal hin? „Wir wollen nach Stralsund ins Ozeaneum. Dort haben wir morgen um 10 Uhr ein Zeitfenster gebucht“, sagt der Vater und geht die 100 Euro für die Tankfüllung bezahlen.

Spontaner Wochenendausflug mit der Familie (v.r.): Carsten Kopec, Elli und Max (beide 12), Erwin (8) und Mutter Dana sind mit dem Wohnmobil unterwegs nach Stralsund. Quelle: Kai Lachmann

Apropos Geld und hohe Spritpreise: Die Star-Tankstelle ist für ihre Lage direkt neben der Autobahn auffallend günstig. Diesel 1,46 Euro, Super 1,63 Euro – das hat man länger nicht gesehen. „Ich komme immer her, weil es so billig ist“, sagt Lkw-Fahrer Roland. „Außerdem kenne ich die Angestellten hier. Die sind sehr nett.“ Eine Art nach Hause kommen also. Der 57-Jährige aus Karlsburg südlich von Greifswald ist seit 30 Jahren in ganz Deutschland und im nahen Ausland unterwegs, fährt Zuckerrüben, Getreide und Dünger.

Mit diesem Lkw ist Roland (57) aus Karlsburg gerade unterwegs. Bis nach Hause schafft er es wegen der Begrenzung der Lenkzeit nicht mehr. Quelle: Kai Lachmann

Obwohl es nun nicht mehr weit bis zu seinem richtigen Zuhause wäre, bleibt er doch die Nacht im Lkw, weil er die erlaubte Lenkzeit schon ausgeschöpft hat. Sein Abendbrot – eine Bockwurst. Wie viele isst er pro Woche? „Oh, eine Menge. Wie viel genau darf ich gar nicht sagen“, meint er und lacht verlegen. „Sonst wird meine Frau böse.“

Von Kai Lachmann