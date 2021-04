Vorpommern-Rügen hat in Mecklenburg-Vorpommern derzeit die niedrigste Inzidenz in MV, sie lag zwei Tage sogar unter 50. Dass Corona-Tests jedoch unabhängig von der Inzidenz in den Landkreisen Pflicht im Einzelhandel und bei Dienstleistungen bleiben sollen, sorgt für Unverständnis aus der Politik.