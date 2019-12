Theater Greifswald zieht für Jahre um

Greifswald/Stralsund

„Kein Ahoi – Mein Hafenfestival“ im Jahr 2020 – und das trotz des Erfolgs im Jahr 2019. Warum das so sein muss, wohin das Greifswalder Theater während der Umbauarbeiten ausweicht und warum ein Besuch von Weltstar Sting das Größte wäre, sagen Intendant Dirk Löschner und der kaufmännische Leiter, Peter van Slooten, im OZ-Interview.

Der Dezember brummt wieder am Theater Vorpommern. Ob „Schneekönigin“, Weihnachtsballett oder Weihnachtskonzert, alles ist so gut wie ausverkauft. Selbst das Musical „Monty Python’s Spamalot“ ist super angelaufen. Von der „Feuerzangenbowle“ in ihrer mittlerweile fünften Spielzeit ganz zu schweigen. Da erübrigt sich eigentlich die Frage, ob sie mit der Resonanz zufrieden sind?

Dirk Löschner: Natürlich bin ich sehr zufrieden mit der Publikumsresonanz. Schon 2018 war mit 185 492 Besuchern ein absolutes Spitzenjahr. Ich denke, dass am Ende für 2019 eine ähnliche Zahl steht, denn der Sommer verlief mit dem Open Air „Jesus Christ Superstar“ großartig. Auch der Start in die neue Spielzeit war außerordentlich erfolgreich.

Und dennoch muss man feststellen, dass das Musiktheater dieser Entwicklung ein bisschen hinterherhinkt. Zur Greifswalder Premiere von Verdis „Troubadour“ blieben viele Plätz leer, obwohl die Oper großartig inszeniert ist.

Löschner: Es ist seit Langem so, dass Musical und Operette der Oper den Rang ablaufen in der Auslastung. Das heißt aber nicht, dass die Oper schlecht läuft. Wir tun sehr viel, um die Oper so attraktiv wie möglich zu machen. Zu fast jeder Vorstellung bieten wir eine Einführung an. Außerdem gibt es Publikumsgespräche danach. Wir haben auch die Kinderoper im Programm und mit der „Schneekönigin“ erstmals eine zeitgenössische Familienoper als deutsche Erstaufführung im Spielplan, die außerordentlich gut angenommen wird. Gerade von Familien mit Kindern.

Noch eine Frage zur „Feuerzangenbowle“: Seit 2014 läuft der Rühmann-Klassiker und seit jeher sind alle Vorstellungen ausverkauft. Und das gleich, nachdem der Spielplan veröffentlicht ist. Das bringt auch Ärger mit sich. Haben Sie einen Tipp, wie man an Karten für 2020 kommt. Denn nächstes Jahr läuft ja die 100. Vorstellung.

Löschner: Ich kann nur raten, rechtzeitig auf die Homepage zu schauen, um zu sehen, wann die Vorstellungen freigegeben sind. Man kann auch an den Theaterkassen nachfragen. Das sollte bis spätestens Anfang September, also zum Spielzeitauftakt, geschehen.

Warum wird es 2020 kein „Ahoi-Hafenfestival“ geben? Das ist doch bedauerlich, gerade nach dem Erfolg mit „Jesus Christ Superstar“.

Löschner: Das passiert aus Kostengründen. So haben es die Gesellschafter und der Aufsichtsrat entschieden. Und diese Entscheidung ist Bestandteil der 2018 ausgehandelten Haustarifverträge und ihrer Finanzierung. Denn solch ein Open-Air-Festival ist immer ein defizitäres Geschäft, weil der Aufwand, es durchzuführen, einfach sehr hoch ist. Wir benötigen allein 13 Sattelschlepper, um sämtliches Equipment von A nach B zu transportieren. Das heißt, wir brauchen auch externe Firmen. Natürlich ist die Entscheidung schmerzhaft, zumal wir ja 2014 die mobile Bühne und die Zuschauertribüne mit EU-Mitteln extra dafür angeschafft haben.

Heißt das nun, dass diese 850 000 Euro teure Bühne nicht mehr genutzt wird?

Peter van Slooten: Nein. Wir benötigen die Bühne und die Tribüne spätestens dann wieder, wenn in Greifswald ein Interimstheater aufgebaut wird. Und das brauchen wir für die Komplettsanierung des Großen Hauses, die spätestens Ende 2021 starten soll.

Wo soll denn dieses Interimstheater in Greifswald hin?

Van Slooten: An der Jungfernwiese im Gewerbegebiet. Die Besucher kennen den Standort als Parkplatz der Festwiese. Angrenzend befinden sich bereits unser Fundus und die Probebühnen des Schauspiels. Nach der erfolgten Sanierung des Greifswalder Theaters wollen wir dann diese Interimsstätte weiter nutzen, um hier unsere Bühnenbild-Werkstätten unterzubringen. Neben dem Haus an der Robert-Blum-Straße haben wir dann alle externen Funktionen in Greifswald an einem Standort konzentriert untergebracht.

Heißt das, die Interimsspielstätte ist ein Provisorium, an dem mit wenig Aufwand Theater gemacht wird?

Löschner: Nein. Unser Anspruch ist, dort alles zu bieten, was auch jetzt geboten wird. Vom Schauspiel übers Ballett bis hin zu Musiktheater und Konzerten. Die Belegschaft muss sich dort genauso wohlfühlen wie die Zuschauer. Deshalb legen wir auch auf viel Wert auf einen guten Backstagebereich wie auf gutes Catering und gute Garderobenmöglichkeiten.

Könnte man nicht auch die Greifswalder Stadthalle als Interimsspielstätte nutzen?

Löschner: Nein. Die dortige Bühne ist viel zu klein. Außerdem gibt es hier keinen Backstagebereich, wenn das Theater selbst nicht zugänglich ist.

Wie lange muss die Interimsspielstätte funktionieren?

Löschner: Für zwei bis drei Spielzeiten. Das ist eine sehr lange Zeit. Die Stadthalle wird während der Sanierung übrigens weiter so betrieben wie bisher.

Seit dem 1. Oktober gibt es neben dem Intendanten wieder einen kaufmännischen Geschäftsführer. Wie kam es zu dieser Personalie, die ja vor einigen Jahren abgeschafft wurde, weil es damals mit zwei Theaterchefs nicht funktioniert hatte.

Van Slooten: Da Theater unglaublich komplex ist, bedarf es solcher Führungsstrukturen. Auch in Schwerin gibt es demnächst wieder zwei Geschäftsführer.

Was ist Ihre vorrangige Aufgabe?

Van Slooten: Das ist immer das Ausloten des Spannungsbogens zwischen künstlerischem Anspruch und finanziellen Möglichkeiten. Außerdem ist es ganz wichtig, für eine gute Kommunikation zu sorgen. Sowohl innerhalb des Hauses als auch nach außen mit den Gesellschaftern und dem Land.

Apropos Land. Das hat sich ja mit dem Theaterpakt bereit erklärt, mehr Geld bereitzustellen, schließlich waren die Zuschüsse seit 1994 gedeckelt. Zwar gelten für Künstler und Mitarbeiter noch immer die sogenannten Haustarifverträge, aber diese führen bis 2023 zu einer schrittweisen Angleichung der Löhne und Gehälter an den Flächentarif. Ist denn inzwischen das zugesagte Geld aus Schwerin auch beim Theater eingetroffen? Vor Kurzem hieß es ja noch, dass nichts geflossen sei.

Van Slooten: Das ist nun anders. Wir haben drei Viertel des zugesagten Geldes für 2018 und 2019 vorläufig beschieden bekommen. Die Verhandlungen über die ausstehenden Mittel sind im Gange.

Und wie läuft es mit den Kommunen Greifswald und Stralsund sowie dem Landkreis Vorpommern-Rügen? Als Gesellschafter müssen auch sie beträchtlich mehr Mittel für ihre Theater bereitstellen.

Van Slooten: Mit den Kommunen und dem Landkreis funktioniert die Zusammenarbeit ausgezeichnet.

Zurück zum Spielplan: Silvester steht mit „Monty Python’s Spamalot“ in Greifswald ein Musical auf dem Programm, das an Nonsens kaum zu überbieten ist. Aber auch der Aufwand, es zu spielen, ist riesig. Allein 150 Mal müssen Kostüme gewechselt werden. Warum tun Sie sich solch einen Aufwand an?

Löschner: Mit „Monty Python’s Spamalot“ setzen wir die Reihe musikalischer Aufführungen mit Schauspielern fort. Die kamen bisher sehr gut an, denken wir an „Blues Brothers“ oder „Anatevka“. Bei diesen Stücken sind die Anforderungen an die Künstler andere als beim klassischen Musical. Man braucht starke Charaktere auf der Bühne, Darsteller, die tanzen und singen, aber auch Slapsticks beherrschen. Nicht der makellose Gesang steht im Vordergrund, sondern das Erspielen der Szene auch mit musikalischen Mitteln. „Monty Python’s Spamalot“ bot sich dafür einfach an.

Im Januar gibt es eine Wiederaufnahme von „Weißer Raum“, ein Stück, das den Umgang mit rechtem Denken und Handeln zum Inhalt hat. Es war nicht der absolute Zuschauermagnet, trotzdem bringen sie es wieder. Warum?

Löschner: „Weißer Raum“ lief natürlich nicht so wie die „Feuerzangenbowle“, aber nach jeder Vorstellung gab es eine Publikumsdiskussion, die gern angenommen wurde. Es gingen kaum Zuschauer vor der Diskussion nach Hause. Als Theater sind uns solche Begegnungen besonders wichtig. Wir sehen uns als einen der wenigen verbliebenen öffentlichen Räume, wo der Meinungsaustausch über aktuelle Themen nicht in Stellvertreterdiskussionen, sondern ganz direkt von jeder und jedem Einzelnen geführt werden kann.

Ein Höhepunkt in Stralsund war im September 2019 die Hanse-Biennale mit fünf unterschiedlichen Inszenierungen aus Theatern in Ostseeanrainern, darunter St. Petersburg, Oslo, Tartu, Vilnius und Stettin. 2021 soll es eine Fortsetzung geben. Was passiert 2020?

Löschner: Es ist ein Netzwerktreffen mit allen Beteiligten in Litauen geplant. Dort bereiten wir auch das nächste Festival 2021 in Stralsund vor, das eine größere Dimension haben soll als das diesjährige.

Worauf freuen Sie sich 2020 ganz besonders?

Van Slooten: Auf schönes Theater für die Menschen der Region.

Löschner: Neben vielen großartigen Ballett-, Opern- und Schauspielproduktionen schon heute auf die 9. Sinfonie zum Finale unseres Beethoven-Zyklus. Und auf zwei deutsche Erstaufführungen: „Das Abendland“ im März und natürlich das Sting-Musical „The last Ship“ im Juli in Putbus. Und wenn es uns gelingt, den Weltstar tatsächlich bei einer der Premieren begrüßen zu können, wäre das natürlich das Größte.

Von Reinhard Amler