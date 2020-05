Stralsund

„Wir Künstler können die Füße nicht stillhalten, müssen immer etwas machen“, sagt Sabine Kuhnert, Pädagogin am Theater Vorpommern. Das sei auch einer der Beweggründe, warum sich ein Team aus Sängern, Schauspielern und Musikern zusammengetan hat, um in schwierigen Zeiten etwas für das junge und jung gebliebene Publikum auf die Beine zu stellen: ein Kreativpaket zur kleinen „ Zauberflöte“.

Den Kontakt zum Publikum halten

Als am Theater der Vorstellungs- und kurze Zeit später auch der Probenbetrieb eingestellt worden sind, habe das die Kulturschaffenden wie ein Blitz getroffen, erinnert sich Sabine Kuhnert. Schließlich sei man in vielen Endproben oder kurz vor Premieren gewesen. „Wir hatten dann das große Bedürfnis, wenn es live schon nicht geht, dann aber trotzdem den Kontakt zum Publikum zu halten, vor allem auch zu den jungen Leuten, und vor allem Kunst zu machen.“ Nicht zuletzt ging es den Künstlern darum, den Kindern die schulfreie Zeit zu Hause etwas zu verkürzen.

Daraus entwickelten sich zwei digitale Rubriken. Zum einen die zum „Mitmachen“. „Über eine digitale Plattform konnten dort der Kinderchor und das Ballett proben und auch die Schauspielgruppen für Kinder und Jugendliche konnten sich auf diesem Weg wenigstens sehen und austauschen, wenn sie schon nicht an ihren Stücken weiterproben konnten.“

„ Zauberflöte “ mit viel Spaß

Die zweite Rubrik ist schließlich die kleine „ Zauberflöte“. In elf kurzen Folgen bringen Bassbariton Maciej Kozlowski, Schauspieler Friederike Serr und Tobias Bode, Flötistin Claudia Otto, Sopranistin Katarzyna Rabczuk, Tenor Bernd Roth, Chorsängerin Fanny Gundlach, Pianist David Grant und Alexandru Constantinescu Kindern ab sechs Jahren das Stück von Wolfgang Amadeus Mozart näher. „Die Folgen hatten wir von Anfang bis Ende April veröffentlicht“, erklärt Sabine Kuhnert.

Das ist Interaktivität im besten Sinne. Denn die Kids waren nicht nur angehalten, etwas über Mozart zu recherchieren, sondern sie wurden auch dazu aufgerufen, zu rätseln, zu malen, zu basteln und sich so am Entstehungsprozess der nächsten Folge zu beteiligen.

Im Ergebnis sind immer viele kleine Szenen, wie Musik-, Gesangs- und Schauspielszenen, zu einer Folge zusammengefügt – nach einem Skript, das alle Mitwirkenden im Vorfeld erhalten hatten. Was so einfach aussieht, setzte eine Menge an Organisation voraus. „Wir haben uns im Vorfeld alle in einer Videokonferenz zusammengesetzt und in enger Absprache mit unserem Operndirektor Horst Kupich einen Plan entwickelt“, so die Pädagogin.

Miteinander, ohne sich zu begegnen

„Unser Pianist hat sein Klavierspiel aufgenommen und diese Tonspulen waren sozusagen die Basis und wurden dann den Sängern und Musikern zugeschickt“, sagt Sabine Kuhnert. „Deshalb haben auch fast alle in den Szenen einen ‚Knopf‘ im Ohr, weil sie dort die Klaviermusik hören.“ Dazu wurde dann gesungen oder gespielt und das ebenfalls aufgenommen. „Das hat wegen der Kontaktbeschränkungen jeder selbst bei sich zu Hause gemacht und die Clips dann zu mir geschickt. Und hier haben wir alles zusammengebaut.“ Und so agieren alle miteinander – und begegnen sich trotzdem nicht. „Wir wollten den Kontakt anbieten und ihn herstellen“, sagt Sabine Kuhnert.

Denn schließlich werden die Kinder auch direkt angesprochen, einfach mitzumachen. Sich zum Beispiel gemeinsam mit Katarzyna Rabczuk einzusingen, was schon eine Herausforderung sein könnte, wenn man sich die 20 Einsing-Töne anhört, die die Sopranistin dort zum Besten gibt. Oder zusammen mit Bassbariton Maciej Kozlowski einfach wie eine Flöte zu pfeifen.

Kleine Zuschauer werden ausnahmslos Spaß an den Folgen haben, die nach wie vor im Netz zu sehen sind. Und noch mehr: „Für die Schulen haben wir noch einmal alle Folgen auf einer Seite zusammengestellt und ein Kreativpaket zur ‚ Zauberflöte‘ gestrickt“, sagt Sabine Kuhnert. Dazu zählt auch, dass eine Spaßolympiade und viele Bastelideen miteingefügt worden sind. „Wir freuen uns, wenn wir als Theater Lehrer, aber auch Eltern und ihre Kinder, in ihrer gerade sehr schwierigen Arbeit unterstützen können.“

Neue Geschichte in Planung

Sabine Kuhnert verrät noch etwas: „Wir arbeiten schon an einer weiteren Geschichte in mehreren Folgen.“ Um welche es sich handelt, verrät sie noch nicht, nur dass der Ausgangspunkt eine Oper ist. „Und wir werden alles ein bisschen anders erzählen“, macht sie noch weiter neugierig. „Aus dem Theater heraus. Da gibt es dann sozusagen noch einen Blick ganz tief hinter die Kulissen.“ Doch ganz lange werden die kleinen und großen Zuschauer nicht mehr auf die Folter gespannt, denn die erste Folge soll, wenn alles klappt, bereits Ende der kommenden Woche erscheinen.

Info: Das komplette digitale Angebot des Theaters Vorpommern ist über die Homepage: www.theater-vorpommern.de abrufbar. Dort gibt es noch weitere Clips der unterschiedlichen Künstler zu entdecken.

Von Miriam Weber