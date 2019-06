Grimmen

„So etwas habe ich noch nie gemacht. Ein super Projekt und eine tolle Abwechslung zum normalen Kunstunterricht“, sagte Imke Stremlau. Die Schülerin des Grimmener Gymnasiums nahm zum ersten Mal an der Bildhauerwoche in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden teil. Es war bereits die 17. Auflage dieses künstlerischen Zusammentreffens von Schülerinnen und Schülern des Grimmener Gymnasiums und Menschen mit Behinderungen aus der SOS-Dorfgemeinschaft.

Wenn sich die Kettensägen unaufhaltsam durch das dicke Eichenholz fräsen, die Holzhammer immer wieder im Takt auf die Schlitzmesser schlagen und mit Schleifpapier die Oberflächen bearbeitet werden - dann geht es vor den Toren der Stadt Grimmen tierisch zur Sache. Schon ziemlich passend, dass in diesem Jahr das Motto ’Das Tier in dir“ lautete. Unter der professionellen Anleitung der Bildhauer Eckhard Labs aus Greifswald und Sebastian Harbort aus Leipzig begann die spannende Kunstwoche mit ausführlichen Gesprächen. „Im Vorhinein haben sich die Teilnehmer ganz viele Gedanken zum Thema gemacht. Unsere Aufgabe als Künstler war es nun, zu schauen, wie wir diese umsetzen können“, erklärte Sebastian Harbort.

Und Ideen gab es zu Genüge. „In der Dorfgemeinschaft haben wir mit unseren Bewohner intensiv über das Thema gesprochen und sogar Skizzen angefertigt“, beschrieb Änne Barz, die gerade ihr Fachpraktikum zur Ergotherapeutin in Hohenwieden absolviert. „Aus meiner beruflichen Sicht, bietet solch eine kreative Woche beste Möglichkeiten unsere Leute voll mit einzubeziehen“, sagte sie und erklärte: „Um solche großen Kunstwerke entstehen zu lassen, braucht es viele Arbeitsschritte. Jeder hat seine Stärken und kann diese gezielt einsetzen.“

Nicht zu kurz kam hierbei natürlich der Spaßfaktor. „Ich bin schon das sechste Mal mit dabei. Es macht sehr viel Laune“, sagte Tom Darda. Der 54-Jährige lebt seit vielen Jahren in einer Wohngruppe der SOS-Dorfgemeinschaft. „Es geht ja um das Tier in uns und meine Gruppe hat sich entschlossen einen Drachen zu gestalten“, erzählte er.

Zur Galerie „Das Tier in dir“ lautete das Motto der 17. Bildhauerwoche der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden. Schüler des Grimmener Gymnasiums und Menschen mit Behinderungen aus der SOS-Dorfgemeinschaft schufen gemeinsam tolle Kunstwerke

Auch in diesem Jahr gab es neben den Gymnasiasten und Dorfbewohner eine „Zwergengruppe“. Diese bestand aus Knirpsen der SOS-Kindertagesstätte. Und als diese bei der Finissage am Freitag ihr Kunstwerk mit einem Gedicht vorstellten, gab es jede Menge Applaus der zahlreichen Kunstliebhaber in Hohenwieden. „Es ist einfach schön anzusehen, was hier jedes Jahr aufs Neue entsteht. Ich freue mich sehr, dass dies am heutigen Tage von so vielen Besuchern honoriert wird“, sagte Hans-Peter Fromm.

So verfolgten rund 200 Gäste die Finissage, die mit einer schwungvollen Tanzeinlage eröffnet wurde. Anschließend stellten die Künstler ihre Werke vor. Und so mancher Gast staunte nicht schlecht, welche Tiere sich in den Teilnehmern der 17. Bildhauerwoche so versteckt hielten.

Alle Kunstwerke stehen ab sofort in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden zum Verkauf bereit.

Raik Mielke