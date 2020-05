Brandshagen

In Brandshagen (Vorpommern-Rügen), fünf Kilometer östlich von Stralsund, existiert mitten im Dorf ein 4000 Quadratmeter großes Paradies. Ein Paradies für Menschen, die Tiere, Natur und das Leben lieben. Doch es liegen turbulente Tage hinter Gudrun Thiess, die vor zwei Jahren den Verein „Arche Brandshagen“ gründete, aber schon sehr viel länger verwaisten Tieren ein neues Zuhause und eine zweite Chance auf ein Leben schenkt.

Die 64-Jährige aus Altefähr auf Rügen arbeitet ehrenamtlich mit der „Wildtierhilfe Mecklenburg-Vorpommern“, mit Jägern, dem Stralsunder und Grimmener Tierpark und der Polizei zusammen und hat sich vorrangig auf die Rettung der Rehkitze spezialisiert.

Bänkerin wurde in Vorpommern heimisch

Tiere liebt sie, seitdem sie auf der Welt ist – vor allem jene, die sich vegetarisch ernähren. Schon als Jugendliche träumte sie davon, eines Tages ein Häuschen und viele Tiere zu besitzen. Als die gelernte Bankkauffrau in Frankfurt am Main und im amerikanischen Chicago lebte und arbeitete, verstärkte sich der Wunsch immer mehr. In Brandshagen ging er endlich in Erfüllung.

Wer zusammen mit Tieren lebt, muss immer mit Überraschungen rechnen, doch in der vergangenen Woche fühlte sich sogar die seelenruhige Tierfreundin ab und zu „überrumpelt“, wie sie sagt. Am Sonntag zog Günni in die Arche. Zwei Wochen ist er alt und tapste mutterseelenallein auf einem Waldweg in der Nähe Teterows umher. Die Menschen, die ihn entdeckten, kannten sich aus und handelten richtig. Sie beobachteten ihn bis zum Einbruch der Dunkelheit aus gebührender Entfernung. Als seine Mutter dann noch immer nicht auftauchte, brachten sie das getupfte Tierbaby zu Gudrun Thiess.

Kitze mögen keine Kuhmilch

Nur einen Tag später brachten liebe Menschen aus Neubrandenburg den kleinen Waisen Gustav nach Brandshagen. Er saß neben seiner überfahrenen Mutter am Straßenrand. Ein trauriges Bild – aber für Gudrun Thiess leider auch ein allzu bekanntes. Während Günni am liebsten aus einer Tasse seine Milch bei exakten 39 bis 40 Grad schlabbert, bevorzugt Gustav die Flasche. Bis zu achtmal täglich füttert Gudrun Thiess die Kitze nun mit Bio-Ziegenmilch. Kuhmilch mögen die Reh-Babys nämlich nicht.

Alfred ist im Gegensatz zu Günni und Gustav ein kleines verwaistes Dammhirschkalb. Er ist schon jetzt viel größer und kräftiger als die zarten Kitze. Carola Muench muss die Flasche ganz schön festhalten. Auch sie gehört zum Vorstand des Vereins "Arche Brandshagen". Quelle: Carolin Riemer

Alfredo macht das Trio derzeit komplett. Sein Schicksal ist ähnlich. Auch seine Mutter wurde von einem Auto überfahren. Und doch unterscheidet sich Alfredo von Gustav und Günni: Er ist ein stattliches Dammhirschkalb und damit viel größer, kräftiger und sprungfreudiger als die kleinen Rehböcke. Für Gudrun Thiess, die in den vergangenen Jahren etwa 25 Rehkitze aufzog, ist er eine Premiere. Ob er genau wie die Kitze nach etwa sechs bis elf Monaten ausgewildert werden kann, weiß sie noch nicht genau: „Sie werden handzahm und anhänglich wie Hunde. Ich muss sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht bleibt Alfredo auch für immer bei mir.“

Vier Rehe auf der Rückbank des Autos

Bei Rehkitzen läuft die Auswilderung unkompliziert ab. Auch wenn sie handzahm und ohne Angst bei Gudrun Thiess aufwachsen, gewöhnen sie sich gut an ihr Leben in Freiheit. Etwa ein Jahr lang bleiben sie in der Arche und genießen dort das Leben auf dem Gelände, das ihrem natürlichen Lebensraum sehr nahe kommt. Doch wenn aus dem kleinen Günni eines Tages ein stattlicher Günther geworden ist, bringt Gudrun Thiess ihn in ihrem Auto, wie alle anderen auch, in ausgewählte Wälder Mecklenburg-Vorpommerns.

Von außen sieht ihr Auto so aus wie jedes andere. Doch wenn sie die Tür öffnet, rieselt eventuell etwas Stroh aus der Tür. Die Rehe auf der von Stroh übersäten Rückbank sind durch einen Schutz vom Fahrerraum getrennt. „Sie kennen das Autofahren und sind entspannt. Wir müssen ja auch ab und zu zum Tierarzt“, sagt Gudrun Thiess lächelnd. Als sie ein Mal vier ausgewachsene Rehe in den Naturpark Gristow brachte, hätten andere Autofahrer allerdings schon etwas verdutzt dreingeschaut. Wann sieht man schon mal ein Reh-Quartett, das einträchtig auf der Rückbank sitzt und aus dem Autofenster guckt?

Alle Babys beginnen dieses Jahr mit „G“

Die Zahl 4 ist auch derzeit sehr relevant für Gudrun Thiess. Denn neben dem Rehkitz-Trio gab es am Dienstag noch weiteren Zuwachs. Geahnt hatte Gudrun Thiess es schon seit 14 Tagen. „Meine Eselstute Frieda hatte einen kugelrunden Bauch. Ich ahnte, dass sie trächtig ist. Konnte es aber kaum glauben“, sagt sie.

Frieda lebt seit April 2019 als Dauergast in der Arche, damit Eselhengst Jacky nicht mehr allein leben musste. 13 Monate ist eine Stute mit einem Fohlen trächtig. Kurz und gut: „Frieda lebt seit 13 Monaten bei mir. Das heißt wohl, dass Jacky sie sehr liebevoll begrüßt hat.“ Gudrun Thiess lacht und nippt inmitten ihres selbst geschaffenen Paradieses an einer Tasse Kaffee.

Eselbaby Geronimo – in diesem Jahr beginnen in der Arche alle Tiernamen mit dem Buchstaben G – darf nun mit seiner Mama und dem Papa bei Gudrun Thiess wohnen. Sie gehören zum Stammpersonal der Arche. Genau wie das schwarze Schaf Lisa, das seine Besitzerin liebevoll als „redselige Draufgängerin“ bezeichnet, und Molly, das zurückhaltende weiße Schaf. Die beiden Rauwolligen Pommerschen Landschafe schaffte Gudrun Thiess sich vor einigen Jahren als Rasenmäher an. Als sie das Gelände in Brandshagen kaufte, halfen die beiden tatkräftig mit und räumten das Grundstück frei. Sie fraßen Büsche weg und legten unter dem Wildwuchs Apfel- und Walnussbäume frei. Eine echte Hilfe.

Flauschig, schüchtern und zuckersüß: Geronimo ist am Dienstag auf die Welt gekommen und darf mit seinen Eltern bei Gudrun Thiess leben. Quelle: Carolin Riemer

Tier-Patenschaft für 50 Euro im Monat

Die Eselfamilie befindet sich aktuell in der Ausbildung. Gudrun Thiess belegte einen Kurs und kann nun auch tiergestützte Therapiestunden anbieten. Hyperaktive Kinder oder demenzkranke Senioren profitieren von dem Kontakt zu den Tieren. In der Arche können Kindergeburtstage gefeiert und Eselspaziergänge gebucht werden. 25 Mitglieder gehören aktuell zum Verein „Arche“. Alle arbeiten ehrenamtlich und sind auf Patenschaften und Spenden angewiesen – und sei es nur ein Kanister Wasser, sagt Gudrun Thiess. Für 50 Euro im Monat könne eine Patenschaft für ein Rehkitz übernommen werden. Dann bekommen die Pateneltern nicht nur eine Urkunde, sondern auch viele Fotos und das Gefühl, etwas Gutes zu unterstützen.

Es ist immer Zeit, für eine gute Tat Auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal der „Arche Brandshagen“ können Kinder Geburtstage feiern, es können auch Eselausflüge zum Strelasund gebucht werden. Der Kontakt zu den Tieren, die hier miteinander leben, tut nicht nur hyperaktiven Kindern und dementen Senioren gut. Patenschaften für Wildtiere können übernommen werden und sichern das Fortbestehen des Vereins. Auch Bio-Ziegenmilch, Wasser, Stroh und Arbeitseinsätze sind willkommen. Kontakt: Arche Brandshagen, Dorfallee 21, Tel. 0152 5359 6963; www.arche-brandshagen.de

Im vergangenen Jahr zog die Tierfreundin sieben Kitze mit der Flasche groß. Mehr sei bei dem Arbeits- und Liebesaufwand auch kaum möglich. Und so freut sich Gudrun Thiess nicht nur, wenn sie liebe Besucher – nach vorheriger Absprache – begrüßen kann, sondern auch, wenn sich ab und zu mal eine helfende Hand für einen Arbeitseinsatz ankündigt.

Von Carolin Riemer