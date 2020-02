Kirch Baggendorf

Dem kleinen Waldkauz brummt der Schädel. Seit einigen Tagen kümmert sich Christiane Uecker aus der „Igelkiste“ in Kirch Baggendorf liebevoll um ihren kleinen verletzten Gast. Und diese Zuwendung braucht die Eule mit dem kugelrunden Gesicht und den schwarzen Knopfaugen zurzeit dringend.

Vermutlich wurde der Kauz von einem Auto angefahren. Eine junge Frau fand den hilflosen Raubvogel am Straßenrand in der Nähe von Prerow. Die Augen geschlossen und den Kopf zur Seite geneigt, ließ sich der Waldkauz die Hilfe gefallen. Doch wohin mit dem angefahrenen Kauz? Zunächst versuchte es die junge Frau im Vogelpark Marlow und im Tierpark Stralsund. Doch dort fand sie keine Hilfe. In ihrer Verzweiflung machte die junge Tierfreundin alles richtig und rief Christiane Uecker an.

Allein Fressen mag der Waldkauz noch nicht

Ihr Mann, Tierarzt Bernd Uecker, untersuchte den gefiederten Patienten, konnte jedoch keine äußeren Verletzungen feststellen. Auch gebrochen habe er sich nichts. Doch sein Augenlid ist gerötet und der Schnabelgrund bläulich verfärbt. Die Diagnose: Der Kauz hat sich eine heftige Gehirnerschütterung zugezogen. Und von der darf er sich nun im Keller von Familie Uecker erholen.

Drei Mal täglich füttert Christiane Uecker ihn mit klein geschnittenen Hühnerherzen. „Aber im Gegensatz zu den anderen Eulen, die ich schon aufgepäppelt habe, hat er große Angst vor der Pinzette.“ Für die erfahrene Tier-Retterin ist das aber kein Problem. Sie nimmt den Kauz wie ein Baby auf den Arm, flüstert ihm beruhigende Worte zu, öffnet seinen Schnabel und schiebt ihm die Nahrung vorsichtig mit ihrem Finger in den Schnabel. Es funktioniert. Zwar mag er noch nicht allein fressen, aber er nimmt die Hühnerherzen an. Christiane Uecker ist optimistisch. „Er schafft das.“ Rat holt sie sich immer wieder vom Cheftierpfleger des Greifswalder Tierparks, Frank Tetzlaff.

Er erholt sich im Keller von seinem Trauma

Im Keller hat sie dem Vogel ein vorübergehendes Heim gebaut. In einer Innen-Voliere drapierte sie neben einem Katzenkorb auch Tannengrün und Äste. „So lange er nicht fressen will, bleibt er bei mir“, sagt Christiane Uecker. Geht es ihm wieder gut, wird sie ihn genau an der Stelle auf Fischland-Darß-Zingst aussetzen, wo die junge Frau ihn entdeckt hat. Denn Käuze sind reviertreue Tiere. Nach dem Unfall habe er schon genug Schlimmes erlebt. Eine neue Umgebung möchte die einstige Lehrerin ihm nicht auch noch zumuten.

Ein Eulenbaby brach ihr das Herz

Mit dem Waldkauz führt sich eine schier endlose Kette an Tieren fort, denen die 61-Jährige schon ins Leben zurück geholfen hat: Rehkitze, Fuchsbabys, Reiher, Eulen und natürlich unzählige Igel. Christiane Uecker lebt für die Tiere und zusammen mit ihrem Mann bildet sie das perfekte Team. Im vergangenen Oktober brach ein Schleiereulen-Baby dann Christiane Uecker das Herz.

Es sei noch nie vorgekommen, dass sie weinen musste, wenn eines ihrer Pflege-Tiere wieder in die freie Natur entlassen wurde. „Schließlich gehören sie da ja hin“, sagt sie. Aber mit Schleiereule Emma war alles anders. Christiane Uecker päppelte den Baby-Vogel, der aus dem Nest gefallen war, auf, bis er Federn hatte. „Sie war so niedlich und sozial“, erinnert sie sich und schaut auf ein Foto von Emma. Doch dann musste sie in die Außenvoliere von Frank Tetzlaff umziehen. Der habe Erfahrung, wie man einem Raubvogel das Jagen beibringt. Als Emma ihre ersten eigenen Mäuse fangen konnte, durfte sie in den Wald umziehen und ein Leben in Freiheit genießen. Und so soll es jetzt auch mit dem kleinen Kauz aus dem Keller geschehen. Denn eingesperrte, oder gar leidende Tiere, können Christiane und Bernd Uecker nicht ertragen.

Zur Galerie Mit Liebe und Hühnerherzen

Lesen Sie mehr:

Rostock: Falknerin päppelt Eulen auf

Mehr über die Autorin

Von Carolin Riemer