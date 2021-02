Grimmen

Gewiss keine leichten Zeiten für den Grimmener Heimattierpark. Keine Besuchereinnahmen seit der coronabedingten Schließung am 16. Dezember des vergangenen Jahres. Seit Anfang Februar hat zudem der Ausbruch der Geflügelpest die Situation verschärft. 40 Tiere, darunter seltene Exemplare wie die Sebright-Hühner, mussten gekeult werden.

Doch es gibt in diesen schweren Zeiten auch Lichtblicke. Zahlreiche Unterstützungsangebote erreichten in den vergangenen Tagen die Tierparkchefin Christin Trapp. Die OSTSEE-ZEITUNG erklärt, wie Sie dem Zoo der Stadt in der jetzigen Situation helfen können.

Eine der schwersten Phasen seit der Eröffnung 1957

Der Tierpark ist aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und des Ausbruchs der Geflügelpest aktuell ein tierischer Hochsicherheitstrakt. Besuchern ist der Zutritt nicht gewährt. Auch die Tierpfleger müssen sich an diverse Regeln halten, damit es zu keiner Weiterverbreitung des H5N8-Virus kommt. Warnschilder, Seuchenmatten, rot-weißes Flatterband und abgehängte Volieren – diese Maßnahmen prägen das Bild im Zoo der Stadt.

Im Gänsestall musste beispielsweise die gesamte Wandverkleidung entfernt und als Sondermüll entsorgt werden. Zahlreiche seltene Tierarten wurden gekeult. Darunter auch die Sebright-Hühner oder die Goldfasane. Andere Exoten wie das Lachende-Hans-Pärchen konnten so gerettet werden. Konkret gesagt: Der beliebte Zoo der Stadt befindet sich in einer der schwersten Phasen seit der Eröffnung im Jahre 1957.

Spendenkonto: Helfen Sie dem Tierpark Grimmen Förderverein Tierpark Grimmen e.V. Sparkasse Vorpommern IBAN: DE34 1505 0500 0631 0003 72

Hilfe aus ganz Deutschland zugesichert

„Doch die Nachfragen, wie man uns in dieser Situation helfen könnte, waren sofort überwältigend“, sagt Christin Trapp. Wie die Tierparkleiterin erklärt, haben zahlreiche Unternehmen aus der Region sofort ihre Hilfe angeboten und sich erkundigt, wie solch ein Hilfspaket aussehen könnte.

„Derzeit müssen wir natürlich erst einmal die Geflügelpest und die damit verbundenen Maßnahmen überstehen“, betont Trapp. Dass man also momentan keine neuen Hühner oder andere Tiere anschafft, ist beinahe selbsterklärend. Doch auch diese Phase wird der Zoo im Stadtpark von Grimmen überstehen und dann gilt es, mit neuem Elan die kleinen und großen Besucher zu begeistern.

Stets als treuen Unterstützer hat die städtische Einrichtung den Tierparkförderverein an seiner Seite. Seit Jahren helfen die Mitglieder unter anderem bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Organisation von Arbeitseinsätzen oder unterstützen finanziell den Bau oder die Verschönerung von Gehegen. „Auch in dieser Situation ist der Förderverein an unserer Seite und nimmt liebend gerne Spenden entgegen, um uns zu einem späteren Zeitpunkt so helfen zu können“, erklärt Trapp.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andere positive Rückmeldungen gab es beispielsweise aus Hannover. Ein dort ansässiger Zuchtverein will dem Zoo nach überstandener Geflügelpest die beliebten Sebright-Hühner spendieren. „Für unser Tierpflegerteam sind dies natürlich auch harte Zeiten. Solch positive Rückmeldungen machen aber einfach Mut“, sagt Christin Trapp.

Von Raik Mielke