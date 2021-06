Grimmen

Am Samstag bekommt der Tierpark in Grimmen wieder neue Bewohner. Nach den Wirren der Geflügelpest zieht nun der dritte Schwung Federvieh ein. Vier deutsche Sperber und sieben Sebright-Hühner wurden von Familie Hauth aus dem Weserbergland gesponsert, um den Bestand an besonderen Hühnerrassen zu unterstützen. „Das war eine ganz tolle Nachricht. Als der Anruf aus dem Raum Hannover kam, habe ich mich gefragt-woher kommt die Verbindung zu Grimmen“, berichtet Christin Trapp, Tierparkleiterin.

Die Frage konnte leicht beantwortet werden. Ronny Hauth stammt aus Grimmen, ist hier zur Grundschule gegangen und seine Eltern wohnen immer noch in der Umgebung. Auch die Wurzeln seiner Ehefrau liegen, in Grammendorf, nicht weit entfernt. Durch seine Eltern und eine Anfrage von Frau Ohms aus Jessin, die ebenfalls ihren Hühnerbestand auffüllen wollte, hat der Züchter von dem schweren Schicksal des Grimmener Tierparks erfahren und entschloss sich bereits im Februar seine Hilfe anzubieten.

„Wir sind hier als Kinder ja auch durchgelaufen und im Verein unterstützen wir die Erhaltung der Tiere und dann können wir auch welche stiften“, berichtet Ronny Hauth, Jugendwart für Mitglieder U18 des Deutschen Sebright Clubs. Über 100 Mitglieder unterstützen den Verein, unter denen sich auch Jungzüchter und immer mehr junge Familien befinden.

Besonders lieb und gesellig – genau richtig für den Tierpark

Die Eier der Hühner für den Tierpark kamen aus England, wo die Hühnerrasse bereits seit dem achtzehnten Jahrhundert gezüchtet wird. Der Anfang der Züchtung der Familie Hauth liegt noch nicht so weit her, hat sich aber stetig vergrößert. „Wir haben wegen den Kindern mit dem Züchten angefangen. Eier kaufen kann ja jeder, aber da wissen sie auch, woher sie kommen“, erklärt Ronny Hauth. Und dafür packt die ganze Familie mit an, denn auch die Töchter füttern mit und misten aus, beringen die Tiere auch schon mal und stellen auch selbst aus.

Für die Sebright-Hühner haben sich die Züchter entschlossen, weil die Rasse sehr lieb und gesellig ist. „Das Wesen ist einmalig. Jedes Küken wächst bei uns in der Hand auf. Das wird die ersten Wochen täglich geschmust und bespielt“, verrät Familie Hauth. Und das können schon mal 150 – 200 Küken sein. Eine weitere Besonderheit sind die Federn der Sebright-Hühner. Denn jede Feder ist durchgesäumt, so gesehen farblich umrandet. Die traditionelle Farbgebung ist Silber und Gold. Zitronenfarbig hat die Familie selbst 2019 zur Anerkennung in Deutschland gebracht.

Auch Deutsche Sperber sind in ein Gehege gezogen. Diese Hühnerrasse steht auf der roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen in Deutschland und sind stark gefährdet. Die Größe des Hahns spricht für sich. Mit dreieinhalb Kilo unter seinen Flügeln bringt das Männlein ein stattliches Gewicht mit. Doch ist für diese Rasse nicht selten.

Von Christin Assmann