Tödliche Sepsis: Greifswalder Mediziner klärt über Blutvergiftung auf

Sommer 2019. Die heute 25-jährige Lisa Böhle will mit Freundinnen nach Hamburg zum Schlager-Move fahren. Ein Party-Wochenende. Doch sie fühlt sich nicht gut. „Mein Arzt meinte, es sei eine Grippe. Er hat mir Bettruhe verordnet. Aber es war schon alles bezahlt und ich hatte mich echt darauf gefreut“, blickt sie zurück.

Sie fährt trotzdem. Jedoch war in Hamburg ans Feiern nicht mehr zu denken. Sie fühlt sich immer schlapper, bekommt Fieber, legt sich früh schlafen. Am nächsten Morgen rufen ihre Freundinnen einen Notarzt. „Vielleicht habe ich ihm nicht alles erzählt“, überlegt sie. Vermutlich hat er Lisa Böhle aber auch nicht wirklich ernst genommen. „Er meinte, ich solle Paracetamol nehmen und im Bett bleiben.“ Eine krasse, lebensgefährliche Fehleinschätzung.

Viele Mediziner haben Sepsis nicht auf dem Zettel

Denn Lisa Böhle hat keine Grippe, sondern eine Blutvergiftung. Weder sie noch ihre Freundinnen hatten das in Erwägung gezogen. Wie die Bundesregierung im Herbst auf Anfrage der Linken mitteilte, erleiden in Deutschland rund 300 000 Menschen jedes Jahr eine Sepsis, 94 000 sterben daran. Wer die Krankheit überlebt, muss oft mit schweren Konsequenzen zurechtkommen – Amputationen, weitere OPs, Depressionen.

Obwohl die Zahlen so gewaltig sind, ist nicht nur in der breiten Masse wenig über das Thema bekannt. Auch viele Mediziner haben Sepsis nicht auf dem Zettel – Lisa Böhles Hausarzt nicht, ihr Notarzt auch nicht.

Anzeichen einer Sepsis Bei einer Blutvergiftung gilt: Je eher sie erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Doch gerade zu Beginn sind die Symptome schwer zu erkennen, weil sie nicht sonderlich spezifisch sind. Anzeichen können sein: Erhöhte Temperatur (über 38 Grad Celsius), wobei bei sehr alten und sehr jungen Patienten auch eine Untertemperatur (unter 36 Grad) möglich ist, grippeähnliches Körpergefühl, Erschöpfung, schnelle Atmung und schneller Puls, Verwirrtheit, blasse Hautfarbe, niedriger Blutdruck. Der bekannte rote Strich auf dem Arm ist ein Hinweis auf eine Entzündung der Lymphgefäße, die zu einer Sepsis führen kann. Wichtig: Jede Sepsis ist ein Notfall! Es wird dringend geraten, einen Arzt zu konsultieren. Gespräche mit Betroffenen haben gezeigt, dass dabei eine gewisse Hartnäckigkeit von Vorteil ist. Bestehen Sie darauf, dass die Frage geklärt wird, ob es sich um eine Blutvergiftung handelt oder nicht.

Auf dem Weg ins Bad bricht sie zusammen

Matthias Gründling, Intensivmediziner an der Universitätsmedizin Greifswald, will das ändern. Deshalb hat er den „ Sepsisdialog“ gegründet: Aufklärung für Patienten, Weiterbildung für medizinisches Personal. In der vergangenen Woche hat Gründling eine öffentliche Gesprächsrunde organisiert – coronakonform als Zoom-Meeting. Vier Betroffene haben ihre Geschichte erzählt. Mehr als 140 Zuschauer verfolgten das Live-Gespräch auf der Videoplattform Youtube, beteiligten sich im Chat mit Kommentaren und Fragen. Das Video ist weiterhin abrufbar und wurde bisher fast 1000-mal geklickt. Titel: „ Sepsis auf dem Zettel haben“.

Die Zuschauer hören, wie Lisa Böhle erzählt, dass ihre Freundinnen nach dem Besuch des Notarztes feiern gehen. Sie bleibt im Bett. Falls was ist, werde sie sich melden. Und tatsächlich: Später bricht die junge Frau auf dem Weg ins Bad zusammen, ruft ihre Freundinnen an. Die alarmieren einen Krankenwagen. „Im Krankenhaus wurde ich durchgecheckt. Die Organe waren in Ordnung, aber die Blutwerte katastrophal.“ Sie kommt auf die Intensivstation. Dort kollabiert sie, alle Organe versagen. Lisa wäre fast gestorben. Die Ärzte schaffen es, sie zu reanimieren und versetzen sie ins künstliche Koma.

Immunsystem reagiert übertrieben heftig

Wegen der Sepsis hat sie Teile ihrer Beine verloren und trägt heute Prothesen. In der ersten Zeit nach dem Krankenhaus saß sie im Rollstuhl, zog wieder bei ihren Eltern ein. Eine psychisch sehr belastende Zeit. „Ich habe mir gedacht: So ein Leben will ich nicht führen.“ Doch die 25-Jährige hat nicht aufgegeben. „Ich musste alles wieder neu lernen.“ Der Umgang mit den Prothesen ist für sie normal geworden. Bei ihren Eltern ist sie wieder ausgezogen, lebt nun südlich von Münster, studiert Ernährungswissenschaft und führt ein den Umständen entsprechend normales Leben. „Ich mache das, was ich sonst auch tun würde.“

Was der Auslöser war? Unklar. Bei einer Sepsis gelangen Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze oder andere Erreger ins Blut. Das Immunsystem reagiert mit einer übertriebenen Abwehr. Der Grund dafür ist noch nicht hinreichend erforscht. Die weißen Blutkörperchen setzen Botenstoffe frei, um die Erreger zu besiegen. Doch dabei werden auch kleine Blutgefäße beschädigt, sodass letztlich der Blutkreislauf gestört wird. Gliedmaßen werden nicht mehr richtig durchblutet, verfärben sich schwarz, müssen amputiert werden. Auf der Intensivstation wird versucht, mit Infusionen und Medikamenten die Funktionen der Organe aufrecht zu halten. Antibiotika sollen die Infektion eindämmen.

„Irgendetwas stimmt mit mir nicht“

Alle vier Betroffenen in der Gesprächsrunde hatten vor ihrer Sepsis wenig oder gar keine Ahnung von dem Thema. Sie hatten Kontakt zu Medizinern, die an eine Sepsis nicht gedacht haben, obwohl es darauf ankommt, sie so schnell wie möglich zu behandeln. Alle vier überlebten nur knapp, kamen ins Koma. Sie führten ein normales Leben davor und ein anderes, beschwerlicheres danach – und haben sich dennoch so gut es geht zurückgekämpft.

So wie Julia Schiedermaier aus der Nähe von München. Sie erlitt im Februar 2019 eine Sepsis. Auch sie dachte, es sei eine Grippe – ihre Hausärztin ebenfalls. Hinlegen und Ausruhen brachten aber nichts. „Irgendwas stimmt nicht mit mir“, dachte sie. Erst im Krankenhaus wurde die Blutvergiftung erkannt, da war es schon fast zu spät.

25 OPs in zwei Jahren

Bei ihr ging die Sepsis mit einer Peritonitis einher, einer Entzündung des Bauchfells. Eineinhalb Liter Eiter hatten sich im Bauchraum gesammelt und mussten entfernt werden. Seither hat die 42-jährige Mutter von zwei Kindern 25 Operationen über sich ergehen lassen müssen. Sie hat ihre Fingerkuppen und Teile ihrer Beine verloren. Im Krankenhaus dachte sie einmal kurz daran, die Geräte abzuschalten. Dann fiel ihr ein, dass sie das mit ihren Fingern gar nicht könne. Schwarzer Humor – das Lachen helfe ihr, mit der Situation umzugehen.

25 OPs in zwei Jahren – ein Extremfall? „Für die Akutphase der Sepsis ist das nicht gang und gäbe“, klärt Matthias Gründling auf. „Wegen der Entzündung des Bauchfelles aber muss der Bauchraum ausgewaschen werden. Bis zu zehn Operationen sind dann keine Seltenheit. Wenn auch Knochen befallen sind, werden später weitere Operationen notwendig.“

Gesucht wird ein Sepsis-Influencer

Aufklärung leistet auch Arne Trumann (53) aus Niedersachsen. Nach seiner Erkrankung 2012 engagiert er sich heute im Vorstand des Vereins Deutsche Sepsis-Hilfe und sitzt im Kuratorium der Sepsis-Stiftung. „Ich finde, es ist ein unfassbarer Zustand, dass hier in diesem hochzivilisierten Land zu wenig Leute überhaupt dieses Wort kennen.“ Er will den Austausch von Betroffenen stärken. „Außerdem suchen wir noch jemanden, der sehr aktiv in sozialen Netzwerken unterwegs ist, eine große Reichweite hat und über das Thema informieren kann.“ Einen Sepsis-Influencer sozusagen.

Emanuel Beule aus der Nähe von Freiburg hat von allen vier am meisten Glück gehabt. Zumindest mussten ihm keine Körperteile amputiert werden. In einer Reha fing er sich einen Krankenhauskeim ein, kam auf die Intensivstation. „Ein Arzt zeigte mir ein grüngelbliches Antibiotikum und sagte, dieses Mittel sei nun die letzte Hoffnung. Ich fragte ihn: ,Und wenn das nicht hilft?’ Er antwortete: ,Dann hilft nur noch beten.’“

Krankheit hat Lebensmut nicht genommen

Er kam ins künstliche Koma, hatte eine Nah-Tod-Erfahrung, war ein Jahr krankgeschrieben und verlor seinen Job. Doch er kämpfte sich zurück, schrieb ein Buch über seine Erfahrungen (Titel: „Irgendwo ist oben“) und hat nun seinen Studienabschluss vor Augen. Auch Julia Schiedermaier hat sich den Lebensmut nicht nehmen lassen: „Zurzeit leben wir noch auf einem alten Bauernhof.“ Manchmal müsse sie da auf dem Hosenboden die Treppe Stufe um Stufe bewältigen. „Deshalb bauen wir jetzt ein neues Haus. Barrierefrei.“

