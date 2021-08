Tribsees

Am Montag danach ist Maik Linke wieder bei der Arbeit. So wie immer – fast. Die Eindrücke vom Wochenende seien noch stark, er mache sich so seine Gedanken. Der Tribseer Feuerwehrmann war am Samstagabend auf der Hochzeit des Wehrführers, als der Alarm ihn rief. „Brand mittel mit Y“, sagt er und erklärt: „Das Y bedeutet, dass Menschenleben in Gefahr sind.“

Eine Frau kam um kurz nach 21.30 Uhr auf der Landesstraße 19 auf der Brücke über der A 20 von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke. Der Wagen stürzte die Böschung hinunter und geriet neben der Autobahn in Brand. Die Fahrerin aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde vorher aus dem Mercedes geschleudert. Sie starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.

Feuerwehrmann konnte nichts mehr für die Frau tun

Maik Linke leitete den Einsatz und war als einer der Ersten am Ort des Geschehens. „Ich wollte mich gleich um die Verletzte kümmern. Aber es war nichts mehr zu machen. Um die Kameraden zu schützen, habe ich die Frau mit einem Tuch abgedeckt.“ Denn solche Bilder vergesse man nicht. Wie gehen Einsatzkräfte damit um? Wie verarbeiten sie das Erlebte?

„Um 2 Uhr war ich zu Hause, hab’ erst mal geduscht und dann den Fernseher angemacht“, berichtet der Feuerwehrmann. „Man versucht, das alles nicht so sehr an sich heranzulassen.“ Er sei den Einsatz noch mal durchgegangen. Hat alles so funktioniert, wie es sollte? Hat er selbst alles richtig gemacht? Nach einer Weile habe die Müdigkeit überwogen. „Es war ein anstrengender Tag.“

„Man gewöhnt sich nicht daran.“

Auch wenn er so etwas so gut es geht von sich wegschiebt – „die Bilder sind da und sie bleiben“, sagt er. In seinen fast 25 Jahren bei der Feuerwehr habe der heutige Verbandsführer schon einige tragische Einsätze mitgemacht. „Man gewöhnt sich nicht daran. Jeder Einsatz ist anders. Das werten wir im Nachgespräch aus. Die Fragen, die ich mir stelle: Kann ich den nächsten Einsatz bewältigen oder bekomme ich Schweißausbrüche, wenn der Alarm geht? Sollte ich schlaflose Nächte haben, muss ich mir Hilfe holen.“ Zudem habe er als Führungskraft seine Kameraden im Blick. „Wenn jemand ruhiger wird und sich zurückzieht, weil ihm der Einsatz nicht bekommen ist, gehe ich drauf ein. Das ist alles in Ordnung.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manuel Horn ist Leiter der Tribseer Feuerwehr. Am Abend des Unfalls feierte er gerade Hochzeit und rückte deshalb nicht mit aus. Er erklärt: „Es gibt die Möglichkeit der Nachsorge. Das läuft über die Rettungsstelle. Wenn Bedarf ist, kommt ein Pastor oder ein Psychologe zu uns.“ Als Wehrführer, dieses Amt hat er seit 25 Jahren inne, habe er im Blick, wann so etwas nötig ist. Bisher sei das noch nicht der Fall gewesen. „Für uns war es bislang nicht so schlimm. Wir hatten zum Beispiel noch keine Kinder, Familienangehörigen oder Personen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis unter den Todesopfern“, berichtet er. Dennoch gehe jeder anders mit solch einer Situation um und er achtet im Einsatz sehr darauf, wen er vorschickt.

Horrorunfälle auf der Autobahn

Die Tribseer Feuerwehr hat nicht nur eine Autobahn in der Nähe, sondern seit einigen Jahren auch die Baustelle aufgrund der abgesackten Fahrbahn. 2018 starben dort zwei junge Frauen, weil ein anderer Wagen mit hoher Geschwindigkeit aufs Stau-Ende fuhr. Im Jahr darauf der nächste Horrorunfall: Eine fünfköpfige Familie überschlug sich mit ihrem Wagen. Die Insassen, darunter zwei kleine Kinder, wurden schwer verletzt.

Den Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr habe aber niemand wegen eines schlimmen Einsatzes quittiert, sagt Horn. In der Ausbildung würde im Punkt „psychosoziale Notfallversorgung“ thematisiert, dass auch Unfälle mit Toten für die Rettungskräfte dazugehören. „Wenn man zur Feuerwehr geht, weiß man vorher, dass so etwas passiert.“

Von Kai Lachmann