Toller Sport beim „Tag des Pferdes“ in Kreutzmannshagen

Es ist schon eine gute Tradition,dass der RFV Griebenow auf der Reitanlage in Kreutzmannshagen einen „Tag des Pferdes“ durchführt. 13 Prüfungen und Reiterspiele gab es in diesem Jahr – wieder hervorragend von Vereinschefin Kerstin Pflugrath und ihrem Team vorbereitet. Ob bei der Dressur oder beim Springen, es wurde für die Zuschauer toller Sport gezeigt. Eine Prüfung hieß „Tempo und Gefühl“. Dabei gab es für jeden Aktiven zwei Umläufe, gewertet wurde die Zeitdifferenz zwischen den Läufen, ob das Reiter-Pferd-Paar allein den Kurs bewältigt oder geführt wurde. Maja Eggebrecht vom gastgebenden Verein gewann mit „Quinni“. In der E 5-Dressur war Kiara Bienert auf „Darius 561“ vom RFV Dersekow die Beste, den Wettbewerb „Schritt, Trab, Galopp“ konnte August-Christoph Stinshoff vom Verein Rostocker Heide für sich entscheiden, um nur einige Ergebnisse zu nennen. Im Bild Heidi Kleinert auf „Magic Moment“ aus Elmenhorst.

Von Walter Scholz